Sus fans están de fiesta: el anuncio sobre los Simpson que sorprendió en redes y la imagen más esperada

Ahora, Disney lo hizo: logró sorprender con un importante anuncio que fue viral en redes sociales. Llegará la secuela de la película de Los Simpson.

A 20 años del estreno del primer film, la serie creada por Matt Groening vuelve a la pantalla grande y los fans están a full.

Así, con un afiche con una mano en color amarillo, la mano del personaje de Homero con un gesto particular: toma una de las típicas donas glaseadas que come en Springfield. No había mucho por explicar.

Para acompañar la imagen, una frase: “Homero regresa por una segunda ración”. Había un detalle más que también fue develado, la fecha de estreno: "¡Genial! ¡Los Simpson llegan a los cines con una película completamente nueva el 23 de julio de 2027!".

La llegada de la segunda película se debe al éxito de taquilla logrado por la primera. Recordemos que, por ese entonces había recaudado 536 millones de dólares en taquilla mundial, posicionándose como una de las mejores películas animadas en la historia.