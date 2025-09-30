Llamó la atención de todos: el detalle de la silla que utilizó Mirtha Legrand en los Martín Fierro, el video

Sin dudas, en los Martín Fierro 2025, Mirtha Legrand se volvió a robar todas las miradas.

Allí, la televisión tuvo su merecida fiesta y La Chiqui, como todos los años, no podía faltar.

Mirtha fue acompañada de su hija, Marcela Tinayre, y de su nieta, Juana Viale. Llegó casi a la misma hora que Susana Giménez, y aprovecharon para saludarse antes de ingresar al salón del Hilton.

En esa situación, Susana reveló que ella no da besos cuando se maquilla, para que no se corra, pero como Mirtha es de darle besos a todos, no se negó. “Vino y me dijo: ‘Besito, besito’, y bueno”, admitió Giménez.

Asimismo, respecto de la mesa en la que se sentó Mirtha, vale destacar que, todos tuvieron sillas de acrílico transparente, pero en el caso de la diva se hizo una excepción.

Para ella hubo una con asiento acolchonado y, además, porque el respaldo era de madera, le agregaron un almohadón para que pueda apoyar su espalda en algo suave. Incluso, con apoyabrazos.