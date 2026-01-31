El Banco Central admitió problemas para bajar la inflación en el corto plazo

Paritarias de estatales bonaerenses: convocaron a los gremios para reabrir la negociación
Paritarias de estatales bonaerenses: convocaron a los gremios para reabrir la negociación
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) advirtió que el proceso de desinflación en curso enfrenta riesgos en el corto plazo por factores estacionales, cambios metodológicos en la medición de precios y ajustes de tarifas previstos.
La evaluación forma parte del último Informe de Política Monetaria (IPOM), correspondiente al cuarto trimestre de 2025, con el que la autoridad monetaria retomó la publicación trimestral de este documento técnico.
El IPOM reconoce que el proceso de desinflación no está exento de desafíos. En particular, advierte sobre la presencia de riesgos de corto plazo asociados a factores estacionales y transitorios, así como a la actualización de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que comenzó a aplicar el Indec.
Las reservas del Banco Central sufrieron una fuerte caída en el último día de enero como consecuencia de la baja del 9% en el precio del oro y los ajustes habituales de cierre del período por parte de las entidades financieras, que luego se revierten el lunes.
El BCRA logró comprar más de U$S1.100 millones en enero, un mes que estuvo dominado por la tranquilidad en las cotizaciones que se mantuvieron dentro de las bandas cambiarias. El dólar cerró su primer mes a la baja desde agosto de 2025.
En la plaza mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.447 para la venta, un incremento de $2,50 y su nivel más alto desde el 14 de enero. Aún así, se ubica a 7,9% del techo de la banda, en $1.563.
En enero, acumula una baja de $8, equivalente al 0,6%, aunque en la última semana se registró un avance de $14 (+1%).
En el mercado informal, el dólar blue registró un nuevo ajuste a la baja: cayó $5 y cerró a $1.470 para la venta, acumulando en enero un retroceso de $60 (-3,9%).
En el sector financiero la tendencia fue mixta: el dólar MEP operó a $1.459,65, una suba diaria de 77 centavos y un retroceso mensual de 1,4%. Por su parte, el dólar CCL cayó 0,5%, hasta $1.501,01, y anotó una baja en enero del 1,3%.
