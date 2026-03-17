Se fue Ayude y San Lorenzo se quedó sin DT tras la dura goleada de local

Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo luego de la dura derrota ante Defensa y Justicia por 5 a 2 en el Nuevo Gasómetro.

El ciclo de Ayude había comenzado en junio de 2025, cuando asumió la tarea de reemplazar a Miguel Ángel Russo.

El Ciclón acumula cuatro partidos sin ganar y se estancó en el noveno puesto con 13 puntos. En la próxima fecha, visitará el miércoles a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza desde las 19 .

Al minuto de juego, el ´Halcón´ abrió el marcador con el gol del ex San Lorenzo, Elías Pereyra. Tras un desborde a fondo por la derecha del uruguayo Juan Gutiérrez, el delantero metió el centro al segundo palo para el formado en el Ciclón´ que remató cruzado y cumplió con la ley del ex, poniendo el 1-0.

A los 44 minutos, Defensa y Justicia amplió la ventaja con el tanto de Gutiérrez. Tras una serie de toques, Pereyra tocó en corto para el desborde de Héctor David Martínez por la derecha que metió el centro al área chica donde apareció el uruguayo y anotó el segundo gol de la tarde.

En el complemento, el árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal a los 19 minutos para Defensa y Justicia por una infracción de Ignacio Perruzzi sobre el uruguayo Gutierrez. Aaron Molinas ejecutó el penal colocando la pelota en el ángulo derecho del arquero paraguayo Orlando Gill que se deslizó a media altura y puso el 3-0.

Tan solo un minuto después del gol de Molinas, San Lorenzo descontó mediante el tanto de Rodrigo Auzmendi, que anticipó la salida en falso del arquero uruguayo Christopher Fiermarin y, de cabeza, puso el 3-1.

A los 22 minutos, el delantero Agustín Ladstatter vio la tarjeta roja y se fue expulsado en San Lorenzo. En mitad de cancha, el uruguayo Juan Gutiérrez inició su carrera hacía el área del ´Ciclón´ y el juvenil lo barrió por detrás, haciendo que el árbitro Dóvalo no dude y lo expulse de manera directa.

Tras un desborde a fondo de Rubén Botta por la izquierda a los 30 minutos, el ex Talleres de Córdoba metió el buscapié al segundo palo donde ingresó otro formado en San Lorenzo, Agustín Hausch, la empujó y puso el 4-1 cumpliendo con la ley del ex.

A los 38 minutos, Fiermarín le contuvo un penal a Alexis Cuello y, cinco minutos después, Rodrigo Auzmendi de cabeza puso el 4-2, tras un gran centro del propio Cuello.

La goleada la cerró David Barbona a los 50 minutos, capturando un rebote que dejó el arquero Orlando Gill tras un remate de Alan Coria.