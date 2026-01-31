El derrumbe del oro tras marcar un récord histórico

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
El precio del oro registró ayer una caída histórica y protagonizó su peor jornada desde 1983, apenas un día después de haber alcanzado un máximo récord. El derrumbe se produjo tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que nominará a Kevin Warsh como próximo titular de la Reserva Federal (Fed), una señal que reconfiguró las expectativas del mercado.
El oro al contado retrocedió un 9,5 por ciento y cerró en torno a los 4.883,62 dólares la onza (a las 18:57 GMT), luego de haber llegado el jueves a un pico histórico de 5.594,82 dólares. Durante la jornada, la caída llegó a rozar el 12 por ciento, un movimiento que no se observaba desde el 28 de febrero de 1983, cuando el metal perdió un 12,1 por ciento en un solo día.
El ajuste también se reflejó en el mercado de futuros. Los contratos de oro en Estados Unidos para entrega en febrero cayeron un 11,4 por ciento, hasta los 4.745,10 dólares la onza. Analistas coincidieron en que el brusco retroceso respondió, en gran parte, a una toma de ganancias acelerada tras la fuerte suba previa.
Suki Cooper, directora global de investigación de materias primas de Standard Chartered Bank, explicó que la corrección combinó factores políticos y macroeconómicos. Según indicó, el anuncio sobre la futura conducción de la Fed, el comportamiento del dólar y las expectativas de rendimiento real generaron el escenario propicio para que muchos inversores decidieran desarmar posiciones.
El derrumbe del oro arrastró al resto de los metales preciosos. La plata se desplomó un 28 por ciento y cerró en 83,99 dólares la onza, luego de haber tocado un mínimo intradiario de 77,72 dólares. Apenas un día antes, había alcanzado su máximo histórico en 121,64 dólares, y la caída de ayer fue la mayor diaria registrada para ese metal.
El platino también sufrió fuertes pérdidas, con un retroceso del 19,2 por ciento hasta los 2.125 dólares la onza.
Mientras que el paladio cayó un 15,7 por ciento y se ubicó en torno a los 1.682 dólares.
