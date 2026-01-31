Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Polémica por la atención sanitaria a extranjeros

31 de Enero de 2026 | 01:34
Edición impresa

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak cuestionó al gobierno porteño por haber ratificado que le cobrarán a todos los extranjeros que necesiten atención médica en la Ciudad.

El funcionario de Axel Kicillof lanzó duros cuestionamientos al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y lo acusó de actuar con “mezquindad” al sostener que “a todos los que no tienen DNI argentino se les cobrará” las atención médica y que tendrán prioridad los porteños.

Las respuestas a las críticas de Kreplak no tardaron en llegar y fueron los dirigentes del PRO porteño quienes cerraron filas para salir en defensa de Macri. “Ministro: si el gobernador Kicillof necesita que el PRO de la Ciudad le mande un buen equipo para gestionar la salud de los bonaerenses que nos avise, caso contrario Ud. haga bien su trabajo y no pretenda que Jorge Macri le resuelva sus problemas”, lo cruzó la legisladora Silvia Lospennato.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

