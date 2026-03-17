Guadalupe Oliva Escudero, la platense de la Selección de Lacrosse y un pedido urgente para que Argentina viaje al Mundial de Japón

Guadalupe Oliva Escudero, una platense de 28 años que integra la Selección argentina femenina de lacrosse, impulsó los últimos días de una campaña para reunir fondos y poder competir en el Campeonato Mundial de Lacrosse 2026, que se disputará del 24 de julio al 2 de agosto. El equipo logró la clasificación, pero necesita cubrir los costos del viaje en un contexto de recursos limitados.

“Me emociona compartir que la Selección nacional femenina de lacrosse de Argentina tiene la oportunidad de participar en el Campeonato Mundial de 2026 en Japón”, expresó la jugadora, quien remarcó el esfuerzo colectivo detrás de la clasificación. Según detalló, los gastos incluyen traslados, alojamiento, equipamiento y cuotas del torneo.

La deportista, de este deporte que tiene orígenes indígenas (Confederación Iroquesa), advirtió que quedan apenas dos días para alcanzar el objetivo de recaudación. En su caso, le restan 700 dólares para completar los 2.500 necesarios, mientras que el plantel aún debe reunir unos 12 mil dólares para llegar al total de 50 mil (empezaron la campaña en febrero). “Si podés donar, cualquier cantidad ayuda muchísimo. Y si no, compartir también suma”, señaló.

Oliva Escudero, que actualmente reside y trabaja en Saint Louis, Estados Unidos, difundió un enlace para quienes deseen colaborar con la causa y acompañar al equipo en su camino hacia la máxima cita internacional.

Ayudá a Guadalupe y a la Selección de Lacrosse

De La Plata a Estados Unidos y la Selección

La historia de Guadalupe Oliva Escudero combina estudio, deporte y una experiencia internacional que cambió su rumbo. Oriunda de la Ciudad, comenzó su recorrido deportivo en el vóley dentro del club Universitario, donde desarrolló gran parte de su etapa formativa.

Su vida dio un giro cuando decidió viajar a Estados Unidos para continuar sus estudios (2018). Allí entró en contacto con el lacrosse, una disciplina poco difundida en Argentina pero con fuerte desarrollo en Norteamérica. A partir de ese primer acercamiento, comenzó a entrenar y competir, hasta alcanzar un nivel que le permitió ser convocada a la Selección nacional.

Con el paso de los años, consolidó su lugar en el equipo argentino y hoy forma parte del plantel que logró clasificarse al Mundial. Su historia refleja el crecimiento de este deporte en el país y el esfuerzo personal para sostener una carrera desde el exterior.

Qué es el lacrosse y cómo se juega

El lacrosse es un deporte de equipo que se juega con un palo con red en la punta, llamado “stick”, con el que los jugadores trasladan y lanzan una pequeña pelota. El objetivo es marcar goles en el arco rival, similar a otras disciplinas como el hockey o el fútbol, pero con reglas y dinámicas propias.

Cada equipo está compuesto por 10 jugadoras que se distribuyen en posiciones ofensivas, defensivas y de mediocampo. El juego combina velocidad, coordinación y estrategia, ya que se permite el pase aéreo y el control de la pelota en movimiento constante.

En su versión femenina, el contacto físico es más limitado que en la masculina, lo que prioriza la habilidad técnica y el juego colectivo. A nivel mundial, el lacrosse tiene fuerte presencia en países como Estados Unidos y Canadá, aunque en los últimos años se expandió a otras regiones.

El próximo Mundial reunirá a 16 selecciones, entre ellas Japón, Inglaterra, Israel, Escocia, Gales, Irlanda, Alemania, Chequia, China Taipéi, Australia, Filipinas, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Haudenosaunee -comundad nativa indígena- y Argentina, que buscará consolidar su crecimiento en la élite internacional.