Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

Deportes |Necesitan juntar dinero para esta semana

Guadalupe Oliva Escudero, la platense de la Selección de Lacrosse y un pedido urgente para que Argentina viaje al Mundial de Japón

Guadalupe Oliva Escudero, la platense de la Selección de Lacrosse y un pedido urgente para que Argentina viaje al Mundial de Japón

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

17 de Marzo de 2026 | 10:02

Escuchar esta nota

Guadalupe Oliva Escudero, una platense de 28 años que integra la Selección argentina femenina de lacrosse, impulsó los últimos días de una campaña para reunir fondos y poder competir en el Campeonato Mundial de Lacrosse 2026, que se disputará del 24 de julio al 2 de agosto. El equipo logró la clasificación, pero necesita cubrir los costos del viaje en un contexto de recursos limitados.

“Me emociona compartir que la Selección nacional femenina de lacrosse de Argentina tiene la oportunidad de participar en el Campeonato Mundial de 2026 en Japón”, expresó la jugadora, quien remarcó el esfuerzo colectivo detrás de la clasificación. Según detalló, los gastos incluyen traslados, alojamiento, equipamiento y cuotas del torneo.

La deportista, de este deporte que tiene orígenes indígenas (Confederación Iroquesa), advirtió que quedan apenas dos días para alcanzar el objetivo de recaudación. En su caso, le restan 700 dólares para completar los 2.500 necesarios, mientras que el plantel aún debe reunir unos 12 mil dólares para llegar al total de 50 mil (empezaron la campaña en febrero). “Si podés donar, cualquier cantidad ayuda muchísimo. Y si no, compartir también suma”, señaló.

Oliva Escudero, que actualmente reside y trabaja en Saint Louis, Estados Unidos, difundió un enlace para quienes deseen colaborar con la causa y acompañar al equipo en su camino hacia la máxima cita internacional.

Ayudá a Guadalupe y a la Selección de Lacrosse

LE PUEDE INTERESAR

Revés para Tapia y Toviggino: el Gobierno nombró a los veedores en la AFA

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV

 

De La Plata a Estados Unidos y la Selección

La historia de Guadalupe Oliva Escudero combina estudio, deporte y una experiencia internacional que cambió su rumbo. Oriunda de la Ciudad, comenzó su recorrido deportivo en el vóley dentro del club Universitario, donde desarrolló gran parte de su etapa formativa.

Su vida dio un giro cuando decidió viajar a Estados Unidos para continuar sus estudios (2018). Allí entró en contacto con el lacrosse, una disciplina poco difundida en Argentina pero con fuerte desarrollo en Norteamérica. A partir de ese primer acercamiento, comenzó a entrenar y competir, hasta alcanzar un nivel que le permitió ser convocada a la Selección nacional.

Con el paso de los años, consolidó su lugar en el equipo argentino y hoy forma parte del plantel que logró clasificarse al Mundial. Su historia refleja el crecimiento de este deporte en el país y el esfuerzo personal para sostener una carrera desde el exterior.

Qué es el lacrosse y cómo se juega

El lacrosse es un deporte de equipo que se juega con un palo con red en la punta, llamado “stick”, con el que los jugadores trasladan y lanzan una pequeña pelota. El objetivo es marcar goles en el arco rival, similar a otras disciplinas como el hockey o el fútbol, pero con reglas y dinámicas propias.

Cada equipo está compuesto por 10 jugadoras que se distribuyen en posiciones ofensivas, defensivas y de mediocampo. El juego combina velocidad, coordinación y estrategia, ya que se permite el pase aéreo y el control de la pelota en movimiento constante.

En su versión femenina, el contacto físico es más limitado que en la masculina, lo que prioriza la habilidad técnica y el juego colectivo. A nivel mundial, el lacrosse tiene fuerte presencia en países como Estados Unidos y Canadá, aunque en los últimos años se expandió a otras regiones.

El próximo Mundial reunirá a 16 selecciones, entre ellas Japón, Inglaterra, Israel, Escocia, Gales, Irlanda, Alemania, Chequia, China Taipéi, Australia, Filipinas, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Haudenosaunee -comundad nativa indígena- y Argentina, que buscará consolidar su crecimiento en la élite internacional.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Platenses por el mundo: fue a estudiar a Estados Unidos y terminó en la selección de lacrosse
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas

Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra

Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV

En Gimnasia Miramón no llega e Insfrán es duda para visitar a Atlético Tucumán

La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas

VIDEO. Florencia Rastelli Mella, la influencer de La Plata, reapareció tras el accidente en Pinamar: "Más viva que nunca"

Policías y penitenciarios de La Plata, choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes

Gran Hermano: la salida del cuarto participante alteró la dinámica de la casa, quién se fue 
+ Leidas

La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas

Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV

Fuerte advertencia del régimen iraní a Milei: “Cruzó una línea roja”

VIDEO. Carlos Salvador Bilardo celebró los 88 años y el fútbol lo volvió a abrazar

Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra

Los tres regresos esperados en la lista de Alexander Medina

¿Habrá golpe de timón?

Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas
Últimas noticias de Deportes

El pasillo del honor: a 60 años del gesto de La Plata Rugby a Los Tilos con foto de EL DÍA, previo a nuevo clásico

Se fue Ayude y San Lorenzo se quedó sin DT tras la dura goleada de local

Revés para Tapia y Toviggino: el Gobierno nombró a los veedores en la AFA

Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV
Policiales
Los detalles del fallo histórico por el asesinato de Kim Gómez en La Plata
Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra
Pedido de cierre de la instrucción y preventiva por un embiste fatal
Impactante pista sobre la aparición de un cráneo en la Isla Paulino de Berisso
Audaz golpe en el corazón comercial de Calle 12: cajas fuertes forzadas y todo revuelto
La Ciudad
TRIBUNA DE VECINOS.- En La Plata crecen las quejas por pérdidas de agua y hasta se formó un "criadero de renacuajos"
Una pérdida de agua en 13 y 78 lleva varios meses sin solución
¡Se define hoy el Súper Cartonazo por $4.000.000! Los números de este martes 17 de marzo
La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas
Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas
Espectáculos
VIDEO. Feinmann explotó contra los meteorólogos y la ligó Bertolotti de TN: "Payaso"
Yanina Latorre tras ser vinculada al caso $LIBRA: “No me van a callar ni me van a amedrentar” 
Regreso confirmado: la sorprendente dupla que conducirá La Peña de Morfi 
Tras la muerte de Marcelo Araujo: dolorosa despedida de sus colegas y amigos
Explosivo proyecto de Tini Stoessel que reúne a Rodrigo De Paul y a dos gigantes de alcance internacional
Política y Economía
Kicillof dijo que el Gobierno de Milei "continúa su acoso" contra Cristina Kirchner
Declaró Cristina: denunció "prácticas mafiosas" y dijo que "puedo morir presa"
AdorniGate: investigan contratos de la consultora de Bettina Angeletti con empresas vinculadas al Estado
El Gobierno le sube el techo a las paritarias y advierte que no convalidará acuerdos superiores
Revuelo por $Libra: una por una, las pruebas que complican a Javier Milei

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla