El Gobierno le sube el techo a las paritarias y advierte que no convalidará acuerdos superiores

Las primeras paritarias de este 2026 tienen un elemento nuevo y es que el Gobierno nacional no convalida acuerdos que contemplen mejoras salariales superiores al 2% por mes, a pesar que ese índice queda debajo de la inflación.

Desde la Secretaría de Trabajo así se lo hacen saber a las partes, y si no cuentan con el visto bueno algunas empresas no abonan la mejora.

Una de las primeras negociaciones que ya se cerró fue la de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, una paritaria que se terminó sellando con menos exigencia de lo anticipado. Moyano había advertido que no quería aumentos trimestrales y reclamaba una compensación del 8% por la suba inflacionaria, demandas que estaban fuera de la pauta salarial oficial.

No obstante, firmó con las cámaras empresarias un acuerdo que se alinea con la política del ministerio de Economía: tendrá vigencia semestral y las cifras pactadas no superan el 2%. El convenio contempla un aumento salarial total del 10,5% para el semestre marzo-agosto, con revisión en septiembre. El incremento se aplicará de la siguiente manera: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, 1,5% en julio y 1,5% en agosto. Además, se incorpora el pago de una suma no remunerativa de $50.000 para marzo.

Por último, hubo una mejora en la contribución empresarial destinada a la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.

La paritaria de los estatales a nivel nacional también tuvo un desarrollo similar, ya que mientras UPCN aceptó la propuesta del Gobierno de un 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, además de un bono por única vez de 40 mil pesos no remunerativos en junio, ATE la rechazó por “insuficiente”.

“Con incrementos que sistemáticamente se han ubicado por debajo de la inflación, el Gobierno sigue expulsando trabajadores por debajo de la línea de pobreza. El intento de implementar la reforma laboral y las negociaciones salariales con tope en el sector público prueban que lejos de pagar el ajuste la casta, lo estamos pagando los trabajadores con la degradación de nuestras condiciones de vida”, denunció ATE.

En los próximos días comenzarán a negociar otros sectores, como Gastronómicos, Comercio, la UOCRA y Alimentación y habrá que ver cómo se desarrollan las negociaciones entre las partes y si, como hasta ahora, se encuadra con lo delineado por el Gobierno.