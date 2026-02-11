La UNLP reactiva el Comedor Universitario y ya se pueden comprar los tickets en La Plata

Para Bullrich, la reforma laboral es la "más importante de los últimos 50 años"
El Comedor Universitario de la Universidad Nacional de La Plata volverá a funcionar desde el miércoles 18 de febrero y ya comenzó la venta de tickets para estudiantes e ingresantes 2026 que deseen almorzar, cenar o retirar viandas en las distintas sedes habilitadas.
El servicio se reanuda en coincidencia con el inicio de los cursos de nivelación de las facultades y forma parte de las políticas de bienestar estudiantil orientadas a garantizar el acceso a la alimentación durante el ciclo académico. Este año, el valor del menú será de $2.800 en ventanilla, con un subsidio del 60% por parte de la casa de estudios.
Desde la Universidad remarcaron que quienes no estén en condiciones económicas de afrontar ese costo podrán solicitar la Beca del Comedor y acceder al servicio sin cargo.
El sistema funcionará en varias sedes distribuidas en la ciudad: Malvinas (50 entre 116 y 117), ATULP (44 Nº 733 entre 9 y 10), Club Everton (14 entre 63 y 64) y Reforma Universitaria (120 entre 61 y 62). En todos los casos, los tickets ya pueden adquirirse y permitirán utilizar el servicio a partir de la fecha de reapertura.
El turno noche continuará bajo modalidad de vianda, con retiro únicamente entre las 17 y las 19 horas en las sedes de Reforma Universitaria y Malvinas Argentinas. En estos casos, el ticket debe comprarse previamente en la sede elegida.
La compra se realiza de manera presencial: de lunes a jueves entre las 8 y las 14, y los viernes o último día hábil de la semana de 8 a 13. Desde la organización indicaron que los tickets se venden con una semana de anticipación.
Quienes utilicen el comedor por primera vez en el año deberán presentar certificado de ingresante 2026 o constancia de alumno regular, junto con DNI o pasaporte para completar la inscripción.
El Comedor Universitario es uno de los dispositivos centrales de acompañamiento a la comunidad académica de la UNLP, ya que apunta a sostener la permanencia de estudiantes en sus trayectorias educativas mediante el acceso a una alimentación nutritiva, saludable y a precio accesible.
