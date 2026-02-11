La UNLP reactiva el Comedor Universitario y ya se pueden comprar los tickets en La Plata

El Comedor Universitario de la Universidad Nacional de La Plata volverá a funcionar desde el miércoles 18 de febrero y ya comenzó la venta de tickets para estudiantes e ingresantes 2026 que deseen almorzar, cenar o retirar viandas en las distintas sedes habilitadas.

El servicio se reanuda en coincidencia con el inicio de los cursos de nivelación de las facultades y forma parte de las políticas de bienestar estudiantil orientadas a garantizar el acceso a la alimentación durante el ciclo académico. Este año, el valor del menú será de $2.800 en ventanilla, con un subsidio del 60% por parte de la casa de estudios.

Desde la Universidad remarcaron que quienes no estén en condiciones económicas de afrontar ese costo podrán solicitar la Beca del Comedor y acceder al servicio sin cargo.

El sistema funcionará en varias sedes distribuidas en la ciudad: Malvinas (50 entre 116 y 117), ATULP (44 Nº 733 entre 9 y 10), Club Everton (14 entre 63 y 64) y Reforma Universitaria (120 entre 61 y 62). En todos los casos, los tickets ya pueden adquirirse y permitirán utilizar el servicio a partir de la fecha de reapertura.

El turno noche continuará bajo modalidad de vianda, con retiro únicamente entre las 17 y las 19 horas en las sedes de Reforma Universitaria y Malvinas Argentinas. En estos casos, el ticket debe comprarse previamente en la sede elegida.

La compra se realiza de manera presencial: de lunes a jueves entre las 8 y las 14, y los viernes o último día hábil de la semana de 8 a 13. Desde la organización indicaron que los tickets se venden con una semana de anticipación.

Quienes utilicen el comedor por primera vez en el año deberán presentar certificado de ingresante 2026 o constancia de alumno regular, junto con DNI o pasaporte para completar la inscripción.

El Comedor Universitario es uno de los dispositivos centrales de acompañamiento a la comunidad académica de la UNLP, ya que apunta a sostener la permanencia de estudiantes en sus trayectorias educativas mediante el acceso a una alimentación nutritiva, saludable y a precio accesible.