Al estilo Ruso Ascacibar, una de las joyas del vóley de Estudiantes es refuerzo de Boca

Una de las grandes joyas del vóley de Estudiantes de La Plata dio un paso fuerte en su carrera y ahora su camino eestá en Boca, el máximo campeón del vóley femenino argentino. Se trata de la platense Martina Delucchi, formada en el Pincha y reciente campeona en Chile, donde fue elegida como la mejor opuesta e integrada al equipo ideal del torneo.

Delucchi llegó al Xeneize en un momento clave, luego de destacarse en el exterior y de consolidarse como una de las jugadoras más destacadas surgidas en la Ciudad. Su incorporación refuerza a un Boca que viene compitiendo en los primeros planos de la Liga Femenina y que apunta a seguir ampliando su historia ganadora.

El pase genera un inevitable paralelismo con el caso del Ruso Ascacibar, otro símbolo reciente de Estudiantes que también emigró a Boca en este mercado -aunque en ese punto es totalmente profesional y un traspaso por millones-.

La decisión no solo responde a un salto deportivo, sino también al desafío de Boca de intentar quebrar la hegemonía actual de Gimnasia, que viene de ganar la última Liga Argentina Femenina (final ante Estudiantes). En ese contexto, Boca apuesta a talento, jerarquía y ambición para disputarle el liderazgo a las Lobas.