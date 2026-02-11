Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
La convocatoria para una juntada therian en Plaza Mitre, en San Nicolás, terminó siendo un encuentro de casi nula concurrencia y con más curiosos que participantes reales, lo que llevó a que muchos la consideraran un fracaso en términos de asistencia y organización. Solo hubo un "jabalí".
La iniciativa se difundió en redes sociales como un posible encuentro de personas que se identifican como therians, es decir, individuos que expresan una identificación interna con animales. Sin embargo, el día señalado no hubo una presencia masiva de ese grupo según informó Diario Norte. En cambio, apareció un solo joven vinculado a la estética furry, un solo therian que aceptó dar testimonio, y numerosos vecinos que se acercaron por curiosidad o para observar la situación.
El evento nunca tuvo confirmación oficial ni una organización formal clara, lo que alimentó la sensación de improvisación. Desde el inicio, la convocatoria ya se presentaba como tentativa y sin respaldo institucional, lo que generó dudas sobre su seriedad y alcance real.
En ese contexto, surge la pregunta de si la juntada fue una movida genuina de visibilización o si funcionó como una especie de trampa o cebo social. Por un lado, hay indicios de que algunos jóvenes realmente buscaban un espacio de socialización y expresión identitaria.
Por otro, la amplificación en redes, las reacciones de burla y rechazo, y la masiva presencia de espectadores sugieren que el encuentro también pudo haber sido impulsado o aprovechado como fenómeno viral, más cercano al espectáculo que a una reunión comunitaria.
