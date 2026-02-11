Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

La Ciudad |Varios gremios convocan a la medida

En escuelas y facultades hay paro docente contra la reforma laboral

En establecimientos de la Provincia aún no hay clases pero en la Universidad se podrían complicar en los cursos de ingreso

En escuelas y facultades hay paro docente contra la reforma laboral

La huelga podría afectar clases para ingresantes / EL DIA

11 de Febrero de 2026 | 02:19
Edición impresa

Este miércoles, la jornada de protesta nacional contra la reforma laboral que se debatirá en el Congreso podría tener un impacto sobre actividades educativas de La Plata. A diferencia de otros sindicatos representativos que optaron únicamente por la movilización callejera en la Capital Federal, los gremios docentes del sistema educativo bonaerense y de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) decidieron ir directamente a un paro total de actividades.

Esa posición se desarrolla en un momento del año sin actividad plena. En las escuelas públicas y privadas todavía no hay clases del ciclo lectivo 2026. Sólo hay presencia de docentes sin tareas con estudiantes.

En tanto, en el ámbito de la UNLP podría complicar la medida en los cursos de ingreso, que desde principios de mes avanzan en las facultades.

La convocatoria a parar, cuenta con un amplio respaldo gremial en la región. El bloque del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que encabeza la huelga en las escuelas públicas y privadas, está integrado por el Sindicato de Unificados de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDEBA).

En tanto, en el Rectorado y las facultades platenses, el cese de tareas será impulsado por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp). Por su parte, los nodocentes convocaron a La movilización, sin paro de actividades.

La decisión de endurecer la postura responde a un malestar que excede el rechazo a los cambios legislativos. Para los maestros y profesores locales, la reforma laboral es el marco de un conflicto más profundo que incluye la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el desfinanciamiento de las casas de altos estudios.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmó que la provincia de Buenos Aires se plegará a la jornada con una huelga que afectará a todos los niveles. Si bien el ciclo lectivo aún no comenzó formalmente, los docentes ya se encuentran asistiendo a las escuelas para las jornadas de planificación. Los exámenes arrancan a mediados de mes y las clases el 2 de marzo.

Desde la coalición gremial se calificó de “insostenible” la situación salarial, agravada por la reciente oferta del Gobierno provincial de un 2 por ciento de aumento, la cual fue rechazada de plano.

“El retiro del Estado nacional del financiamiento profundiza las desigualdades”, advirtieron, vinculando el paro directamente con la falta de transferencia de recursos nacionales destinados a la educación.

Conflicto universitario

En el ámbito universitario, la Asociación de Docentes de la UNLP (Adulp) ratificó su adhesión al paro tras alinearse con lo resuelto por la Federación Nacional (Conadu).

El sector atraviesa una crisis presupuestaria sin precedentes: según denunciaron, la mayoría de los docentes percibe salarios de 250 mil pesos que no han tenido actualizaciones desde hace un año.

Además del rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno Nacional, los universitarios exigen la reapertura urgente de paritarias y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida de este miércoles es vista como el puntapié inicial de un “plan de lucha contundente” que podría poner en riesgo el inicio del cuatrimestre en marzo.

Escenario de movilización

Pese al cese de tareas en las aulas platenses, se espera que nutridas columnas de docentes de la ciudad se trasladen hacia la Ciudad de Buenos Aires para confluir en la protesta frente al Congreso.

Los gremios advierten que, de no mediar un cambio en el rumbo económico y en las negociaciones salariales, las medidas de fuerza se intensificarán en las próximas semanas, con la posibilidad de instalar una “carpa itinerante” y organizar una nueva marcha federal.

 

Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados

