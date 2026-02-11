“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío
Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil
Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA
VIDEO.- Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata
Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza
En escuelas y facultades hay paro docente contra la reforma laboral
El Club Progresista de La Loma se suma a los festejos por el carnaval
Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados
Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En establecimientos de la Provincia aún no hay clases pero en la Universidad se podrían complicar en los cursos de ingreso
Este miércoles, la jornada de protesta nacional contra la reforma laboral que se debatirá en el Congreso podría tener un impacto sobre actividades educativas de La Plata. A diferencia de otros sindicatos representativos que optaron únicamente por la movilización callejera en la Capital Federal, los gremios docentes del sistema educativo bonaerense y de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) decidieron ir directamente a un paro total de actividades.
Esa posición se desarrolla en un momento del año sin actividad plena. En las escuelas públicas y privadas todavía no hay clases del ciclo lectivo 2026. Sólo hay presencia de docentes sin tareas con estudiantes.
En tanto, en el ámbito de la UNLP podría complicar la medida en los cursos de ingreso, que desde principios de mes avanzan en las facultades.
La convocatoria a parar, cuenta con un amplio respaldo gremial en la región. El bloque del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que encabeza la huelga en las escuelas públicas y privadas, está integrado por el Sindicato de Unificados de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDEBA).
En tanto, en el Rectorado y las facultades platenses, el cese de tareas será impulsado por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp). Por su parte, los nodocentes convocaron a La movilización, sin paro de actividades.
La decisión de endurecer la postura responde a un malestar que excede el rechazo a los cambios legislativos. Para los maestros y profesores locales, la reforma laboral es el marco de un conflicto más profundo que incluye la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el desfinanciamiento de las casas de altos estudios.
LE PUEDE INTERESAR
El Cartonazo quedó vacante y crece el pozo: $5 millones
LE PUEDE INTERESAR
Reclaman por el mal estado de otro edificio
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmó que la provincia de Buenos Aires se plegará a la jornada con una huelga que afectará a todos los niveles. Si bien el ciclo lectivo aún no comenzó formalmente, los docentes ya se encuentran asistiendo a las escuelas para las jornadas de planificación. Los exámenes arrancan a mediados de mes y las clases el 2 de marzo.
Desde la coalición gremial se calificó de “insostenible” la situación salarial, agravada por la reciente oferta del Gobierno provincial de un 2 por ciento de aumento, la cual fue rechazada de plano.
“El retiro del Estado nacional del financiamiento profundiza las desigualdades”, advirtieron, vinculando el paro directamente con la falta de transferencia de recursos nacionales destinados a la educación.
En el ámbito universitario, la Asociación de Docentes de la UNLP (Adulp) ratificó su adhesión al paro tras alinearse con lo resuelto por la Federación Nacional (Conadu).
El sector atraviesa una crisis presupuestaria sin precedentes: según denunciaron, la mayoría de los docentes percibe salarios de 250 mil pesos que no han tenido actualizaciones desde hace un año.
Además del rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno Nacional, los universitarios exigen la reapertura urgente de paritarias y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida de este miércoles es vista como el puntapié inicial de un “plan de lucha contundente” que podría poner en riesgo el inicio del cuatrimestre en marzo.
Pese al cese de tareas en las aulas platenses, se espera que nutridas columnas de docentes de la ciudad se trasladen hacia la Ciudad de Buenos Aires para confluir en la protesta frente al Congreso.
Los gremios advierten que, de no mediar un cambio en el rumbo económico y en las negociaciones salariales, las medidas de fuerza se intensificarán en las próximas semanas, con la posibilidad de instalar una “carpa itinerante” y organizar una nueva marcha federal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí