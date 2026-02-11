Misterio y horror en La Plata: apareció un cadáver flotando en una laguna

Para Bullrich, la reforma laboral es la "más importante de los últimos 50 años"
El hallazgo de un cadáver flotando en una laguna ubicada a metros de la Autopista La Plata–Buenos Aires generó conmoción este miércoles por la mañana entre automovilistas y vecinos que pasaban por la zona, en la mano hacia Capital Federal, a la altura del kilómetro 52, en jurisdicción de la localidad de Ensenada.
Según informaron fuentes policiales en exclusiva a EL DÍA, el cuerpo sin vida fue detectado en una laguna cercana al trazado de la autopista y, a simple vista, presentaría signos compatibles con un posible ahogamiento, aunque las causas deberán ser determinadas por las pericias.
En tanto, la escena provocó impacto entre conductores que circulaban por el sector y advirtieron el movimiento de móviles y personal de seguridad a un costado del camino. Varios automovilistas redujeron la marcha ante la presencia policial y el despliegue operativo.
En el lugar intervino personal de la Policía de la jurisdicción, efectivos de Seguridad Vial y agentes de AUBASA, quienes preservaron el área a la espera de la llegada de peritos y Policía Científica para realizar las tareas correspondientes.
Fuentes del caso indicaron que el cuerpo será retirado una vez finalizados los trabajos periciales y trasladado para la autopsia, que permitirá establecer la identidad de la persona y las circunstancias de la muerte.
Por último, la investigación quedó en manos de la Justicia, mientras se intenta determinar cómo llegó la víctima hasta la laguna y si hubo intervención de terceros. El hecho generó fuerte conmoción en la zona y entre quienes transitaban por la autopista en ese momento.
