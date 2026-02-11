Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo, con súper pozo de $5.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Misterio y horror en La Plata: apareció un cadáver flotando en una laguna

Misterio y horror en La Plata: apareció un cadáver flotando en una laguna
11 de Febrero de 2026 | 10:38

Escuchar esta nota

El hallazgo de un cadáver flotando en una laguna ubicada a metros de la Autopista La Plata–Buenos Aires generó conmoción este miércoles por la mañana entre automovilistas y vecinos que pasaban por la zona, en la mano hacia Capital Federal, a la altura del kilómetro 52, en jurisdicción de la localidad de Ensenada.

Según informaron fuentes policiales en exclusiva a EL DÍA, el cuerpo sin vida fue detectado en una laguna cercana al trazado de la autopista y, a simple vista, presentaría signos compatibles con un posible ahogamiento, aunque las causas deberán ser determinadas por las pericias.

En tanto, la escena provocó impacto entre conductores que circulaban por el sector y advirtieron el movimiento de móviles y personal de seguridad a un costado del camino. Varios automovilistas redujeron la marcha ante la presencia policial y el despliegue operativo.

En el lugar intervino personal de la Policía de la jurisdicción, efectivos de Seguridad Vial y agentes de AUBASA, quienes preservaron el área a la espera de la llegada de peritos y Policía Científica para realizar las tareas correspondientes.

Fuentes del caso indicaron que el cuerpo será retirado una vez finalizados los trabajos periciales y trasladado para la autopsia, que permitirá establecer la identidad de la persona y las circunstancias de la muerte.

Por último, la investigación quedó en manos de la Justicia, mientras se intenta determinar cómo llegó la víctima hasta la laguna y si hubo intervención de terceros. El hecho generó fuerte conmoción en la zona y entre quienes transitaban por la autopista en ese momento.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
+ Leidas

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Dolor en La Plata por la muerte del abogado Juan Pedro Merbilhaa

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

Estudiantes conoce su próximo rival de la Copa Argentina

Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Las fuertes imágenes del choque mortal en La Plata que analiza la Justicia: la familia pide testigos

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Las últimas horas de Rocío Alvarito: la versión del acusado de tirarla por el balcón, en la mira judicial

Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Deportes
Al estilo Ruso Ascacibar, una de las joyas del vóley de Estudiantes es refuerzo de Boca
El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto
Yael Falcón Pérez debutará en el clásico de La Plata: cómo le fue dirigiendo a Gimnasia y Estudiantes
VIDEO.- Renzo Giampaoli busca su revancha personal
Mañana saldrán las sanciones y Manuel Panaro podrá jugar el clásico
La Ciudad
Los baños de la Estación de trenes de La Plata están cerrados hace 10 días: quejas de usuarios y taxistas
Otro auto destrozado por la caída de un árbol en La Plata
¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 11 de febrero
La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias
Espectáculos
Stream benéfico: Marcos Giles hace una travesía a dedo para recaudar fondos por los incendios en la Patagonia
Sigue la batalla cultural y ahora piden cárcel para Bad Bunny por el show del Super Bowl
Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
“No digas nada”: una serie de culto sobre el peligro del silencio
“Las cuatro estaciones”: Noelia Sinkunas empieza a presentar su nuevo disco
Información General
Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla