Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy

Información General

Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral

Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
10 de Febrero de 2026 | 09:37

Escuchar esta nota

La realidad policial en Santa Fe atraviesa un momento de fuerte tensión institucional, marcado por protestas internas, reclamos salariales y una creciente crisis en las condiciones laborales de los efectivos. En Rosario, una manifestación protagonizada por agentes encapuchados frente a la Jefatura de Policía derivó en enfrentamientos entre miembros de la propia fuerza, exponiendo un quiebre en la cadena de mando y un malestar profundo dentro de la institución.

El conflicto se originó a partir de reclamos por mejoras salariales y laborales, impulsados por policías en actividad junto a familiares. Con el correr de las horas, la protesta escaló cuando efectivos que estaban de servicio recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes, lo que derivó en disturbios y choques entre compañeros. La escena, registrada en videos y replicada en redes sociales, generó un fuerte impacto público y dejó en evidencia la fragilidad interna de la fuerza provincial.

Tras los incidentes, varios agentes abandonaron sus tareas de patrullaje y se sumaron a la protesta, bloqueando calles con móviles oficiales y encendiendo sirenas como señal de desacuerdo. La medida se replicó en distintos puntos de la provincia, incluida la capital santafesina, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno para presionar a las autoridades provinciales.

El reclamo central gira en torno a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios policiales, la sobrecarga laboral y la falta de contención institucional. Además de la recomposición salarial, los efectivos exigen mejoras en los regímenes de guardias, acceso real a programas de salud mental y mejores condiciones en infraestructura, transporte y equipamiento. La situación también reavivó el debate sobre la exposición al estrés, los riesgos del servicio y la precarización dentro de las fuerzas de seguridad.

Mientras el Gobierno provincial anunció que brindará explicaciones públicas sobre lo ocurrido, la crisis deja al descubierto un escenario complejo en materia de seguridad, con impacto directo en el funcionamiento operativo y en la confianza interna. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

“Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Estudiantes y un alivio económico tras un fallo favorable de la FIFA

Distintos barrios de la Ciudad, sin agua por obras

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento
Últimas noticias de Información General

Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber

Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional

Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres

Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación
La Ciudad
Martes sofocante en La Plata, miércoles con ¿lluvias? y ¡al fin! llega el alivio el jueves
Se define el Súper Cartonazo de $4.000.000: los números de este martes
A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata
El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
Espectáculos
La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa
Nació el bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: cambio de planes de último momento para el parto
VIDEO. Sorpresiva eliminación en MasterChef Celebrity: quién dejó el reality
Le puso sazón: lo que dejó el show de Bad Bunny
Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes
Policiales
Condenaron a prisión perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Drama, tensión y rescate en La Plata por una adolescente que intentó tirarse desde un balcón
“Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata
Quedó libre el acusado por un accidente y fuga
Declara el sospechoso de arrojar a su novia Rocío Alvarito al vacío: ¿ataque o accidente?
Deportes
VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza
En algunos años Carrillo también tendrá estatua
Eduardo Domínguez: “Es un grupo que trabaja con una idea clara”
VIDEO. José Sosa, titular, capitán y distinción: "Vivo el día a día y lo disfruto"
VIDEO. La polémica: ¿hubo penal contra Carrillo?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla