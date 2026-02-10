Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento
Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento
Drama, tensión y rescate en La Plata por una adolescente que intentó tirarse desde un balcón
En 32 distritos armaron listas para competir en las internas del PJ bonaerense
A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata
VIDEO. Tomás Palacios tras su primera titularidad: "Hay que ganar el clásico, este club te lo exige"
“Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata
Nació el bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: cambio de planes de último momento para el parto
La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa
Martes sofocante en La Plata, miércoles con ¿lluvias? y ¡al fin! llega el alivio el jueves
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años
Declara el sospechoso de arrojar a su novia Rocío Alvarito al vacío: ¿ataque o accidente?
Kicillof y Alak presentan el final de la obra del acueducto Norte
Piden colaboración para sostener la alimentación de mascotas en un refugio
Meridiano V se prepara para dos días de carnaval con murgas, candombe y samba
Escándalo en La Plata: desaparecieron las escuchas de una presunta banda de policías truchos
Guillermo y Kate Middleton, conmovidos por las revelaciones y preocupados por las víctimas
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Los números de la suerte del martes 10 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
El dólar tuvo su mayor baja en 3 meses y el Central compró U$S176 millones
Denuncian amenazas del PJ a gobernadores para que no voten la ley
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La realidad policial en Santa Fe atraviesa un momento de fuerte tensión institucional, marcado por protestas internas, reclamos salariales y una creciente crisis en las condiciones laborales de los efectivos. En Rosario, una manifestación protagonizada por agentes encapuchados frente a la Jefatura de Policía derivó en enfrentamientos entre miembros de la propia fuerza, exponiendo un quiebre en la cadena de mando y un malestar profundo dentro de la institución.
El conflicto se originó a partir de reclamos por mejoras salariales y laborales, impulsados por policías en actividad junto a familiares. Con el correr de las horas, la protesta escaló cuando efectivos que estaban de servicio recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes, lo que derivó en disturbios y choques entre compañeros. La escena, registrada en videos y replicada en redes sociales, generó un fuerte impacto público y dejó en evidencia la fragilidad interna de la fuerza provincial.
Tras los incidentes, varios agentes abandonaron sus tareas de patrullaje y se sumaron a la protesta, bloqueando calles con móviles oficiales y encendiendo sirenas como señal de desacuerdo. La medida se replicó en distintos puntos de la provincia, incluida la capital santafesina, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno para presionar a las autoridades provinciales.
El reclamo central gira en torno a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios policiales, la sobrecarga laboral y la falta de contención institucional. Además de la recomposición salarial, los efectivos exigen mejoras en los regímenes de guardias, acceso real a programas de salud mental y mejores condiciones en infraestructura, transporte y equipamiento. La situación también reavivó el debate sobre la exposición al estrés, los riesgos del servicio y la precarización dentro de las fuerzas de seguridad.
Mientras el Gobierno provincial anunció que brindará explicaciones públicas sobre lo ocurrido, la crisis deja al descubierto un escenario complejo en materia de seguridad, con impacto directo en el funcionamiento operativo y en la confianza interna.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí