Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral

La realidad policial en Santa Fe atraviesa un momento de fuerte tensión institucional, marcado por protestas internas, reclamos salariales y una creciente crisis en las condiciones laborales de los efectivos. En Rosario, una manifestación protagonizada por agentes encapuchados frente a la Jefatura de Policía derivó en enfrentamientos entre miembros de la propia fuerza, exponiendo un quiebre en la cadena de mando y un malestar profundo dentro de la institución.

El conflicto se originó a partir de reclamos por mejoras salariales y laborales, impulsados por policías en actividad junto a familiares. Con el correr de las horas, la protesta escaló cuando efectivos que estaban de servicio recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes, lo que derivó en disturbios y choques entre compañeros. La escena, registrada en videos y replicada en redes sociales, generó un fuerte impacto público y dejó en evidencia la fragilidad interna de la fuerza provincial.

Tras los incidentes, varios agentes abandonaron sus tareas de patrullaje y se sumaron a la protesta, bloqueando calles con móviles oficiales y encendiendo sirenas como señal de desacuerdo. La medida se replicó en distintos puntos de la provincia, incluida la capital santafesina, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno para presionar a las autoridades provinciales.

El reclamo central gira en torno a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios policiales, la sobrecarga laboral y la falta de contención institucional. Además de la recomposición salarial, los efectivos exigen mejoras en los regímenes de guardias, acceso real a programas de salud mental y mejores condiciones en infraestructura, transporte y equipamiento. La situación también reavivó el debate sobre la exposición al estrés, los riesgos del servicio y la precarización dentro de las fuerzas de seguridad.

Mientras el Gobierno provincial anunció que brindará explicaciones públicas sobre lo ocurrido, la crisis deja al descubierto un escenario complejo en materia de seguridad, con impacto directo en el funcionamiento operativo y en la confianza interna.