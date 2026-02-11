VIDEO. Las fuertes imágenes del choque mortal en La Plata que analiza la Justicia: la familia pide testigos

Un joven motociclista murió tras un choque en la zona de 7 y 85, en un hecho ocurrido el domingo 8 de febrero y que ahora es investigado como “homicidio culposo” por la UFI N° 10, a cargo del fiscal Carlos Vercellone. La causa sumó tensión en las últimas horas luego de que el principal acusado recuperara la libertad y la familia de la víctima iniciara una búsqueda para dar con un testigo clave.

La víctima fue identificada como Damián Eugenio Benítez, de 25 años, quien circulaba en una Honda XR 150 roja y negra, sin patente, cuando —por motivos que aún se intentan establecer— colisionó con un automóvil en la intersección de 7 y 85. Tras el impacto, el conductor del vehículo se retiró del lugar sin asistir al motociclista.

Benítez fue trasladado de urgencia al Hospital Rossi, donde falleció a raíz de los traumatismos sufridos.

De acuerdo con la investigación, efectivos de la comisaría Octava lograron identificar al rodado implicado como un Fiat Palio Weekend gris, patente HRV-146. Para avanzar en el caso resultó clave el aporte del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad, desde donde se obtuvieron imágenes del momento del siniestro.

Horas después, la Policía detuvo en la zona de 68 y 161 a un sospechoso, identificado como Joel Emanuel Bepre (37), y secuestró el automóvil para la realización de pericias. Sin embargo, el hombre recuperó la libertad, lo que generó malestar y reclamos por parte de los familiares de la víctima, quienes temen que el hecho quede impune.

En paralelo, allegados a Benítez iniciaron una campaña en redes sociales para localizar a un testigo que consideran clave para la causa. Buscan a un joven al que identifican como “Kevin”, con mechones teñidos en el cabello, quien habría filmado el momento posterior al accidente en la zona de 7 y 85.

Según la publicación difundida por el entorno del motociclista, el registro fílmico podría aportar elementos determinantes, ya que —afirman— mostraría que el conductor del auto “iba alcoholizado, dejó a Damián tirado y se fue, e incluso habría bajado del vehículo a agredir a personas presentes antes de escapar”.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas, en un expediente que busca esclarecer las circunstancias del choque y las responsabilidades penales del caso. Según se informó en la cobertura inicial del hecho, el acusado había sido detenido tras el siniestro y luego liberado por disposición judicial mientras avanza la causa.

Por último, para aportar información o el material grabado, los familiares pidieron comunicarse al 2214-37-8025.