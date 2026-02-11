Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo, con súper pozo de $5.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

VIDEO. Las fuertes imágenes del choque mortal en La Plata que analiza la Justicia: la familia pide testigos

11 de Febrero de 2026 | 08:54

Escuchar esta nota

Un joven motociclista murió tras un choque en la zona de 7 y 85, en un hecho ocurrido el domingo 8 de febrero y que ahora es investigado como “homicidio culposo” por la UFI N° 10, a cargo del fiscal Carlos Vercellone. La causa sumó tensión en las últimas horas luego de que el principal acusado recuperara la libertad y la familia de la víctima iniciara una búsqueda para dar con un testigo clave.

La víctima fue identificada como Damián Eugenio Benítez, de 25 años, quien circulaba en una Honda XR 150 roja y negra, sin patente, cuando —por motivos que aún se intentan establecer— colisionó con un automóvil en la intersección de 7 y 85. Tras el impacto, el conductor del vehículo se retiró del lugar sin asistir al motociclista.

Benítez fue trasladado de urgencia al Hospital Rossi, donde falleció a raíz de los traumatismos sufridos.

De acuerdo con la investigación, efectivos de la comisaría Octava lograron identificar al rodado implicado como un Fiat Palio Weekend gris, patente HRV-146. Para avanzar en el caso resultó clave el aporte del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad, desde donde se obtuvieron imágenes del momento del siniestro.

Horas después, la Policía detuvo en la zona de 68 y 161 a un sospechoso, identificado como Joel Emanuel Bepre (37), y secuestró el automóvil para la realización de pericias. Sin embargo, el hombre recuperó la libertad, lo que generó malestar y reclamos por parte de los familiares de la víctima, quienes temen que el hecho quede impune.

En paralelo, allegados a Benítez iniciaron una campaña en redes sociales para localizar a un testigo que consideran clave para la causa. Buscan a un joven al que identifican como “Kevin”, con mechones teñidos en el cabello, quien habría filmado el momento posterior al accidente en la zona de 7 y 85.

Según la publicación difundida por el entorno del motociclista, el registro fílmico podría aportar elementos determinantes, ya que —afirman— mostraría que el conductor del auto “iba alcoholizado, dejó a Damián tirado y se fue, e incluso habría bajado del vehículo a agredir a personas presentes antes de escapar”.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas, en un expediente que busca esclarecer las circunstancias del choque y las responsabilidades penales del caso. Según se informó en la cobertura inicial del hecho, el acusado había sido detenido tras el siniestro y luego liberado por disposición judicial mientras avanza la causa.

Por último, para aportar información o el material grabado, los familiares pidieron comunicarse al 2214-37-8025.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Quedó libre el acusado por un accidente y fuga
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
+ Leidas

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Dolor en La Plata por la muerte del abogado Juan Pedro Merbilhaa

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Estudiantes conoce su próximo rival de la Copa Argentina

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
Últimas noticias de Policiales

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Las últimas horas de Rocío Alvarito: la versión del acusado de tirarla por el balcón, en la mira judicial

Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

VIDEO.- Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
Espectáculos
Sigue la batalla cultural y ahora piden cárcel para Bad Bunny por el show del Super Bowl
Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
“No digas nada”: una serie de culto sobre el peligro del silencio
“Las cuatro estaciones”: Noelia Sinkunas empieza a presentar su nuevo disco
Un babero para el abuelo: nació el nieto de Ricardo Darín y es todo alegría: “Es precioso”
La Ciudad
¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 11 de febrero
La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias
Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil
Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata
Deportes
El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto
Yael Falcón Pérez debutará en el clásico de La Plata: cómo le fue dirigiendo a Gimnasia y Estudiantes
VIDEO.- Renzo Giampaoli busca su revancha personal
Mañana saldrán las sanciones y Manuel Panaro podrá jugar el clásico
Igualdad de la Reserva ante Instituto con gol de Bolzán
Información General
Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla