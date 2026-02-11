¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Una mujer denunció en las últimas horas que su hija fue mordida por un joven "therian", mientras caminaban por la zona céntrica de Jesús María, una localidad ubicada a unos 180 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, la capital provincial.
El insólito episodio se produjo en medio de un encuentro de los integrantes de esa subcultura, en la cual sus adeptos se identifican con perros, gatos, zorros y lobos, entre otros, usan máscaras con la cara de esos animales, se autoperciben como tales y hasta se desplazan como cuadrúpedos.
Según se supo, la mujer iba caminando por una plaza céntrica de Jesús María, cuando uno de los jóvenes se acercó a su hija de 14 años, y, sin mediar palabra, la mordió en el tobillo provocándole una herida.
Testigos del hecho observaron que el agresor se encontraba en un estado que se denomina "shift", durante el cual adoptan un comportamientos psicológico y sensorial más cercano a los de esos animales que al de un humano.
