Espectáculos

Se supo: el Chino Darín reveló el nombre y el sexo de su bebé, y habló de su "experiencia gloriosa"

11 de Febrero de 2026 | 11:16

El actor Chino Darín y su pareja, Úrsula Corberó, se convirtieron en padres primerizos el pasado lunes, tras una relación de más de una década. Según trascendió, la actriz española dio a luz en una clínica ubicada en Barcelona, a pesar de que sus planes eran que naciera en Buenos Aires. 

El hijo de Ricardo Darín expresó su alegría por la llegada del bebé a través de una entrevista con la revista Hola! España, donde reveló datos sobre el parto de su pareja. 

“Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar", expresó el actor, previo a tomarse un vuelo con destino a Buenos Aires para continuar con sus compromisos laborales. Finalmente, confirmó que Úrsula dio la bienvenida a Dante, su primer hijo juntos, a través de parto natural.

“Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora, vital e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar. Le agradezco mucho a Úrsula y a Dante”, confesó Darín. “Tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él, medio a las apuradas, porque esto fue hace dos días. Fue una experiencia increíble”, mencionó sobre sus primeros momentos junto a Dante. 

Por último, reveló que su pareja se encuentra “muy bien, cansada, tratando de recuperar la energía y el sueño y, por supuesto, encargándose de la criatura”. 

