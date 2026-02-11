Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Otro auto destrozado por la caída de un árbol en La Plata

Otro auto destrozado por la caída de un árbol en La Plata
11 de Febrero de 2026 | 09:31

Escuchar esta nota

Esta mañana un sector de zona norte se vio revolucionado por la caída de una enorme rama de un añejo árbol. Además del susto que causó, terminó destrozando un auto que se encontraba estacionado.

No se trata de un hecho aislado ya que en los últimos días EL DIA viene dando cuenta de casos similares. Esta vez ocurrió en la cuadra de 35 entre 13 y 14 y los vecinos aseguran que escucharon un fuerte ruido que provocó que salieron a la calle.

Una vez en la vereda se encontraron con el escenario: el trozo del árbol ocupando gran parte de la calle y sobre el techo de un Ford Ka. El tránsito se vio interrumpido ya que quedó atravesado. En tanto que aguardaban la presencia de los agentes municipales para la remoción.

Cabe recordar que la semana pasada se dio un hecho parecido en 8 entre 67 y 68 cuando un ejemplar de gran porte, con ramas gruesas y tupidas, cayó sobre la calle. Según relataron desde el barrio, las ramas dieron contra dos autos que estaban estacionados y producto del impacto, ambos vehículos presentaron daños de chapa en la parte del techo, aunque uno de ellos además terminó con el parabrisas roto.

En tanto que ese mismo día (el viernes pasado) otro árbol cayó sobre la cinta asfáltica de 6 entre 63 y 64. A causa de lo sucedido la calle quedó bloqueada y los vehículos debían desviarse.

La postal del ejemplar tumbado en plena calzada vehicular sorprendió a vecinos y automovilistas. No sólo lamentaron la pérdida de un árbol histórico de la cuadra sino que además criticaron la falta de mantenimiento y seguimiento de este tipo de árbol de muchos años. En este caso estaba prácticamente seco y se vino abajo por ese motivo, indicaron frentistas. Lo cierto es que la caída del árbol arrastró cableados de servicios públicos que quedaron a baja altura.

Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados

