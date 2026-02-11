El Estadio Único de La Plata tendrá un shop, resto bar, museo, nuevo color y más capacidad: los planes de la AFA y cuándo reabre

Ya se debate la Reforma Laboral: tras aceptar los cambios clave, ¿el Gobierno tiene los votos para aprobarla?
La AFA avanza con el ambicioso plan para transformar el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata en la nueva Casa de las Selecciones Nacionales, con obras estructurales y un cronograma que apunta a dejarlo operativo hacia fines de mayo de 2026. Un shop, un museo, un restó bar y un estacionamiento de tres plantas con capacidad para 3.000 vehículos, entre los importantes avances.
Según el Boletín 6828 presentado por la Asociación del Fútbol Argentino, el masterplan contempla una puesta en valor integral del recinto, con intervenciones sobre el campo de juego, el techo, la iluminación, los vestuarios, la conectividad interna, el playón exterior y la cancha auxiliar. El objetivo es modernizar el estadio y adaptarlo a estándares internacionales para albergar partidos de selecciones, finales de torneos y grandes eventos deportivos y culturales.
El proyecto se enmarca en un convenio entre la AFA y la Provincia de Buenos Aires por la cesión, uso y explotación del estadio, que permitirá que el Único se convierta en sede habitual de la Selección Argentina y de otras representaciones nacionales. Entre los que avalaron estuvo Ricardo Casal, vicepresidente de Gimnasia; por parte de Estudiantes, sin presencia dirigencial.
Claudio Tapia remarcó que la idea es que el estadio funcione como un espacio de referencia para todo el fútbol argentino, mientras que Axel Kicillof destacó el impacto deportivo, cultural y económico que tendrá para la Ciudad de La Plata y la Región -se esperan recitales para octubre en adelante-.
Además de ser la casa de las selecciones, el plan prevé que el estadio albergue instancias decisivas de competencias locales, como partidos definitorios de la Liga y la Copa Argentina, así como eventos internacionales. ¿Gimnasia hará de local cuándo empiecen con las obras en El Bosque? La AFA también analiza proyectarlo como una posible sede del Mundial 2030 en caso de que la Argentina reciba una fase completa del torneo, lo que elevaría el perfil global del escenario platense.
El señor Fernando Isla Casares (Director del Estadio Único “Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo”) brindó un informe a los Miembros del Comité Ejecutivo .
A través de una presentación visual se fue mostrando como se van a ir desarrollando las obras proyectadas y el resultado final de las mismas.
Va a haber un shop, un museo, un restobar y un estacionamiento de tres plantas con capacidad para 3.000 vehículos, que no solo será beneficioso para los espectadores que asistan sino también para su uso diario por la Ciudad de La Plata.
Las butacas del Estadio van a ser de una paleta de colores, básicamente celeste blanca y con algo amarillo.
Se va a renovar y actualizar toda el área de Kinesiología.
Actualmente el estadio tiene una capacidad de 42,000 espectadores y con las reformas que se tienen previstas en los 182 Palcos y en una segunda etapa de obras se puede llegar a los 50.000.
Se está analizando el tema del nivel del campo de juego que es una obra estructural bastante compleja.
También se realizarán mejoras en el vestuario de lo que es árbitros, la confitería, el Palco principal para los dirigentes para 130 personas, los sanitarios y la sala de conferencias, entre otras.
Ya se cerró con la empresa cordobesa Sinergia el reemplazo de las 1.800 lámparas halógenas de propiedad de la Provincia por un sistema de iluminación Led de acuerdo con los requisitos de la CONMEBOL y de la FIFA.
También se cerró con la empresa Urbano, a la cual ya se le pagó el anticipo, que va a dar inicio a los trabajos en el campo de juego. En una segunda etapa se está analizando bajar su nivel para luego poder ampliar la capacidad del Estadio en alrededor de 10.000 ubicaciones.
Todas estas reformas ya fueron presentadas y fueron aprobadas por los organismos de contralor de la Provincia de Buenos Aires.
Se prevé que el Estadio esté habilitado para su utilización a partir del mes de mayo de 2026 y que las obras totales previstas en esta primera etapa se encuentren finalizadas para el mes de octubre de 2026.
Para finalizar, el Presidente Tapia hizo notar que para el mes de octubre ya se tiene previsto la realización de recitales que permitirá los ingresos necesarios para su reinversión en la puesta en valor del Estadio.
Luego del informe, por unanimidad, los Miembros del Comité Ejecutivo aprobaron lo actuado hasta el momento y el plan de acción a futuro.
