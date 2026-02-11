Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo, con súper pozo de $5.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos |A través de Kick, siendo Bariloche destino final

El tik toker platense Marcos Giles hace travesía a dedo para recaudar fondos por incendios en la Patagonia

Marcos Giles y su stream benéfico en Kick

11 de Febrero de 2026 | 09:53

Escuchar esta nota

Marcos Giles, el tiktoker platense que en los últimos meses se consolidó como uno de los influencers más visibles del país, decidió cambiar los estudios de stream por la ruta y hacer su entretenimiento con solidaridad. Desde hace ya cuatro días comenzó una travesía a dedo rumbo a Bariloche, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a combatir los incendios que castigan a la Patagonia, una crisis ambiental que ya arrasó miles de hectáreas y mantiene en vilo a comunidades enteras.

El Mito se lanzó a la ruta confiando en la buena voluntad de desconocidos, haciendo dedo entre Buenos Aires y la ciudad de Bariloche, esperando que alguno frene y sea también una historia, un encuentro y un mensaje. Todo el recorrido es transmitido en vivo a través de su canal de Kick, donde más de 30 miles de seguidores acompañan cada tramo.

El tik toker, que cuenta con una comunidad grande en redes sociales y más al confirmarse su romance con la cantante Ángela Torres, decidió destinar todo lo recaudado durante los streams a organizaciones que luchan contra los incendios forestales en la región. La iniciativa mezcla adrenalina, conciencia y cercanía, convirtiendo la travesía en un puente entre lo online y una realidad urgente que necesita ayuda concreta.

Lejos de ser un simple desafío viral, Marcos Giles decidió utilizar su tiempo para este rol solidario y así su fandom lo agradece, como también quienes tanto no lo conocían.

Ángela Torres y Marcos Giles blanquearon su relación con un beso en vivo
