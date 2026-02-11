El tik toker platense Marcos Giles hace travesía a dedo para recaudar fondos por incendios en la Patagonia

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral
En escuelas y facultades de La Plata hay paro docente contra la reforma laboral
Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia
Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia
La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias
Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata
Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
VIDEO. Las fuertes imágenes del choque mortal en La Plata que analiza la Justicia: la familia pide testigos
Las últimas horas de Rocío Alvarito: la versión del acusado de tirarla por el balcón, en la mira judicial
Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil
Dolor en La Plata por la muerte del abogado Juan Pedro Merbilhaa
¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 11 de febrero
VIDEO.- Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados
Los números de la suerte del miércoles 11 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Cambios en los Registros del Automotor: el Gobierno les quitó el manejo de los legajos inactivos
Crece la tensión por datos de empleo, la inflación y el impacto de la IA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Marcos Giles, el tiktoker platense que en los últimos meses se consolidó como uno de los influencers más visibles del país, decidió cambiar los estudios de stream por la ruta y hacer su entretenimiento con solidaridad. Desde hace ya cuatro días comenzó una travesía a dedo rumbo a Bariloche, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a combatir los incendios que castigan a la Patagonia, una crisis ambiental que ya arrasó miles de hectáreas y mantiene en vilo a comunidades enteras.
El Mito se lanzó a la ruta confiando en la buena voluntad de desconocidos, haciendo dedo entre Buenos Aires y la ciudad de Bariloche, esperando que alguno frene y sea también una historia, un encuentro y un mensaje. Todo el recorrido es transmitido en vivo a través de su canal de Kick, donde más de 30 miles de seguidores acompañan cada tramo.
LE PUEDE INTERESAR
Sigue la batalla cultural y ahora piden cárcel para Bad Bunny por el show del Super Bowl
LE PUEDE INTERESAR
Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
marcos giles que persona espectacular sos chabón pic.twitter.com/Mwei5vxWFc— josefa (@gutsbst) February 10, 2026
El tik toker, que cuenta con una comunidad grande en redes sociales y más al confirmarse su romance con la cantante Ángela Torres, decidió destinar todo lo recaudado durante los streams a organizaciones que luchan contra los incendios forestales en la región. La iniciativa mezcla adrenalina, conciencia y cercanía, convirtiendo la travesía en un puente entre lo online y una realidad urgente que necesita ayuda concreta.
Lejos de ser un simple desafío viral, Marcos Giles decidió utilizar su tiempo para este rol solidario y así su fandom lo agradece, como también quienes tanto no lo conocían.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí