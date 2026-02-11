Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

Policiales |RELATÓ CÓMO FUERON, SEGÚN SU TESTIMONIO, LOS MINUTOS ANTERIORES A LA CAÍDA DE LA JOVEN DESDE UN BALCÓN INTERNO

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío

El imputado Marcos Ariel García brindó, por primera vez ante la Justicia, su versión de la secuencia que derivó en el trágico episodio del 29 de enero. Afirmó que el quiebre sentimental fue el detonante de la pelea previa

“Quise terminar la relación”: declaró el acusado por la muerte de Rocío

La familia de Rocío Alvarito se hizo presente en tribunales bajo un pedido de justicia / EL DIA

11 de Febrero de 2026 | 01:55
En una jornada atravesada por la tensión, el dolor y un fuerte reclamo de justicia en las puertas de tribunales, Marcos Ariel García -el único acusado por la muerte de Rocío Alvarito- declaró ante el fiscal Álvaro Garganta y brindó por primera vez su versión completa de lo ocurrido dentro del departamento del barrio La Loma donde la joven cayó desde un balcón interno. La audiencia fue videograbada y se convirtió en una pieza central del expediente, ya que el imputado expuso rompió el silencio y, según trascendió, hasta rompió en llanto en distintos pasajes mientras respondía preguntas sobre los instantes previos a la caída ocurrida el 29 de enero.

Mientras se desarrollaba la audiencia en el interior de la sede judicial de 8 entre 56 y 57, en el exterior familiares, amigos y allegados de Rocío Alvarito se concentraron desde temprano bajo la consigna “Somos su voz”. Hubo abrazos interminables, lágrimas y carteles con pedidos de justicia en un clima de profunda angustia que reflejaba el impacto social que generó el caso desde el primer día. Los presentes siguieron con atención cada novedad mientras aguardaban el final de una instancia considerada clave para el futuro inmediato de la investigación.

De acuerdo a fuentes vinculadas al expediente, García sostuvo que todo comenzó cuando le comunicó a Rocío su decisión de terminar la relación. Según siempre su versión, la joven reaccionó con enojo, empezó a juntar sus pertenencias en bolsas y a romper distintos objetos dentro del departamento. En ese contexto -y de acuerdo a su relato-llamó al padre de Rocío para informarle lo que estaba sucediendo y pedirle que fuera a buscarla, aunque le respondió que no podía acercarse en ese momento. Luego, aseguró que contactó a su propia madre para solicitar ayuda ante la situación que describió como “desbordante”.

El acusado también manifestó que decidió grabar con su teléfono celular parte de lo que estaba ocurriendo en el interior de la vivienda. Según dijo ante el fiscal, en medio de la discusión “Rocío se dirigió hacia el balcón interno y se colgó de la baranda”. Allí afirmó que intentó subirla tomándola de los brazos mientras le pedía que resistiera. En paralelo -de acuerdo a su testimonio- vecinos que escucharon gritos se acercaron a la puerta y él les pidió que llamaran a la policía. García agregó que, al no poder sostenerla, corrió hacia el piso inferior con la intención de atajarla, pero cuando llegó la joven ya había caído.

La indagatoria se produjo en un contexto de fuerte expectativa, luego de que en los últimos días trascendieran detalles de pericias y del informe forense que analizan distintos indicios dentro del departamento y lesiones que continúan bajo evaluación técnica. Todo el material sigue siendo analizado sin conclusiones definitivas mientras la fiscalía intenta reconstruir con precisión cómo fueron los últimos minutos de Rocío antes del desenlace fatal.

Tras la declaración del imputado, el fiscal Garganta cuenta ahora con un plazo de quince días para definir la situación procesal de García y resolver si solicita o no la prisión preventiva. Se trata de una decisión clave que marcará el rumbo inmediato de la causa, que continúa en etapa inicial y con distintas hipótesis abiertas. En paralelo, la defensa del acusado -integrada por los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón- adelantó que evaluará nuevas medidas, entre ellas pedidos de testimoniales, la evacuación de citas mencionadas durante la audiencia y posibles planteos vinculados a la excarcelación o a la libertad de su asistido.

La escena vivida afuera de tribunales contrastaba con el hermetismo del interior de la sala donde se desarrollaba la indagatoria. Familiares insistieron en que el caso debe investigarse con profundidad y reclamaron que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon la muerte de la joven. A poco más de diez días del episodio que conmocionó a La Plata, el expediente suma ahora la palabra del acusado como pieza central para avanzar en la reconstrucción de los hechos, aunque las versiones continúan enfrentadas y el proceso judicial todavía tiene un largo camino por delante antes de ofrecer respuestas definitivas sobre lo ocurrido en diagonal 76 y 22.

Increparon al acusado

“EL CONTEXTO IMPORTA”

Mientras se desarrollaba la indagatoria, la madre, la tía y la abogada de Rocío Alvarito tomaron la palabra frente a tribunales y volvieron a reclamar que el caso sea investigado a fondo. “Esperamos que a partir de lo que él diga se pueda esclarecer un poco el hecho. Tenemos pruebas que coinciden en que hubo una discusión violenta antes de la caída”, expresó su mamá, quien también pidió que “se tengan en cuenta todas las pruebas, tanto las que ya están como las que faltan”. Conmovida, remarcó que su hija “amaba la vida, a sus amigos y a su familia”, y sostuvo que la imagen que circula públicamente “no refleja quién era realmente”. Por su parte, Gabriela, tía de la joven, reclamó que el expediente avance “con perspectiva de género” y lanzó un mensaje directo: “El contexto importa. Queremos justicia por Rocío”, expresó.

 

