Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
El pase de Edwuin Cetré a Boca por ahora esta caído y Botafogo vuelve a la carga por Medina
En escuelas y facultades de La Plata hay paro docente contra la reforma laboral
Guardia alta: Falcón Pérez, el árbitro para el clásico Gimnasia - Estudiantes
El temible prontuario de uno de los ladrones atrapados tras la persecución cinematográfica en La Plata
Con el aumento por inflación, ¿cuánto cobrarán los jubilados en marzo?
Tensión y gritos en un control de tránsito en el centro de La Plata
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Cambios en los Registros del Automotor: el Gobierno les quitó el manejo de los legajos inactivos
Agresiones, gritos y llamadas: rompió el silencio el novio de Rocío Alvarito, acusado de arrojar a la joven al vacío
Alerta “Amarillo” por tormentas en la Provincia, ¿afectará a La Plata?
Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza
Operaron a Bastián Jérez por octava vez, a casi un mes del accidente en Pinamar
Wanda Nara liquidó a la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa”
El dólar sigue en retroceso y alcanzó su nivel más bajo en casi tres meses
VIDEO. Un incendio de pastizales mantiene en vilo a los vecinos de San Carlos
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata
Reforma laboral: la mesa política definió los cambios para conseguir los votos en el Senado
Revés contra Alberto Fernández en la causa por violencia a Fabiola Yañez
Otro edificio de La Plata con desprendimientos y el peligro siempre latente de accidentes
Plaza España, Parque Saavedra y Parque San Martín, las obras adjudicadas que avanzarán desde el viernes
Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo
“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía
Absolvieron en La Plata a un subcomisario acusado de matar a su esposa en City Bell
Denuncian un audaz golpe en una concesionaria de autos de La Plata
Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"
Ofrecen recompensa de un millón de pesos por Darko, un perro perdido en Berisso
Juan Román Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Después hubo otros tres condenados, pero con penas de menor rango, una incluso de cumplimiento condicional con pautas
El Clan Sena fue sentenciado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco. Así lo dio a conocer ayer la jueza Dolly Fernández, quien vía zoom leyó el veredicto en la Cámara Segunda en lo Criminal, ubicada en las calles Juan B. Justo y San Martín.
César Sena, pareja de la víctima, recibió la máxima pena en su rola de autor material del crimen, al tiempo que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, fueron declarados culpables como partícipes necesarios y, por ende, alcanzados por idéntica sanción.
Por su parte, Gustavo Obregón fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado, mientras que a Fabiana Cecilia González le impusieron cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple, mismo ilícito cometido por Gustavo Melgarejo, pero quien recibió dos años y diez meses de ejecución condicional con pautas de conducta.
Los imputados presenciaron la sesión desde la cárcel, mientras sí estuvieron presentes sus defensores y los representantes de la querella.
A finales de noviembre del año pasado, César Sena fue declarado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo.
Por otro lado, el jurado popular encontró a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus padres y punteros políticos de la zona, como partícipes necesarios en el crimen.
LE PUEDE INTERESAR
Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
LE PUEDE INTERESAR
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
La única persona absuelta fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad inmediatamente después de finalizada la audiencia.
El hecho que los llevó al banquillo de los acusados ocurrió hace casi tres años, cuando Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez. En el marco de la investigación, la Fiscalía logró determinar en qué franja horaria se produjo el femicidio y marcaron la habitación de la casa de la familia -ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400- donde asesinaron a la joven.
En una ventana de tiempo de 45 minutos, la joven ingresó a las 9.15 a la casa. Llegó engañada, bajo la propuesta de construir una nueva vida en Ushuaia, lejos de los Sena. El plan era otro y ella no volvió a salir. Sin embargo, tanto César Sena, su novio, como los padres de él sí registraron distintos ingresos y egresos de la propiedad.
Los seis condenados deberán pagar $9.850.000 en honorarios a la defensa de Romero, además de los estipulados para sus propias defensas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí