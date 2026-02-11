Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El Clan Sena fue sentenciado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco. Así lo dio a conocer ayer la jueza Dolly Fernández, quien vía zoom leyó el veredicto en la Cámara Segunda en lo Criminal, ubicada en las calles Juan B. Justo y San Martín.

César Sena, pareja de la víctima, recibió la máxima pena en su rola de autor material del crimen, al tiempo que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, fueron declarados culpables como partícipes necesarios y, por ende, alcanzados por idéntica sanción.

Por su parte, Gustavo Obregón fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado, mientras que a Fabiana Cecilia González le impusieron cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple, mismo ilícito cometido por Gustavo Melgarejo, pero quien recibió dos años y diez meses de ejecución condicional con pautas de conducta.

Los imputados presenciaron la sesión desde la cárcel, mientras sí estuvieron presentes sus defensores y los representantes de la querella.

A finales de noviembre del año pasado, César Sena fue declarado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo.

Por otro lado, el jurado popular encontró a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus padres y punteros políticos de la zona, como partícipes necesarios en el crimen.

La única persona absuelta fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad inmediatamente después de finalizada la audiencia.

El hecho que los llevó al banquillo de los acusados ocurrió hace casi tres años, cuando Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez. En el marco de la investigación, la Fiscalía logró determinar en qué franja horaria se produjo el femicidio y marcaron la habitación de la casa de la familia -ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400- donde asesinaron a la joven.

En una ventana de tiempo de 45 minutos, la joven ingresó a las 9.15 a la casa. Llegó engañada, bajo la propuesta de construir una nueva vida en Ushuaia, lejos de los Sena. El plan era otro y ella no volvió a salir. Sin embargo, tanto César Sena, su novio, como los padres de él sí registraron distintos ingresos y egresos de la propiedad.

Los seis condenados deberán pagar $9.850.000 en honorarios a la defensa de Romero, además de los estipulados para sus propias defensas.