Deportes |De no comprarlo a igual quererlo

Cetré entrena con Estudiantes pensando en el clásico, pero Boca no se baja: ¿se lo lleva a préstamo?

Cetré entrena con Estudiantes pensando en el clásico, pero Boca no se baja: ¿se lo lleva a préstamo?
11 de Febrero de 2026 | 12:12

¿Y si te llama Román, aunque sea por un año? La pregunta empieza a tomar forma concreta en el mundo Estudiantes, tras conocerse que Boca habría solicitado a Edwin Cetré a préstamo, luego de desistir de ejecutar la compra definitiva del pase. El Xeneize cambió la estrategia y ahora apuesta a una cesión con opción de compra, sin modificar los montos que ya estaban hablados tanto con el Pincha como con el DIM.

La propuesta implica que Boca asuma el riesgo deportivo del colombiano y se haga cargo del proceso con una revisión médica privada que el jugador ya se realizó. La primera oferta formal fue retirada, de comprarle la mitad del pase a Estudiantes y la otra al DIM y reemplazada por este nuevo esquema, más cauteloso, que modifica el escenario y abre una negociación distinta entre clubes.

Ahora la pelota está del lado de Estudiantes. Cetré tiene contrato vigente hasta fin de año y hoy entrenó en City Bell, por lo que, para concretarse un préstamo, primero debería renovarse su vínculo. Sin esa extensión contractual, la cesión no sería viable, lo que agrega una instancia clave de negociación interna antes incluso de definir la salida.

El movimiento de Boca no es menor. No comprarlo, pero sí pedirlo a préstamo, expone una decisión estratégica: no perder al jugador, pero reducir el riesgo económico y deportivo en un contexto físico que genera dudas.

 

