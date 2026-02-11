Ya se debate la Reforma Laboral: tras aceptar los cambios clave, ¿el Gobierno tiene los votos para aprobarla?
Ya se debate la Reforma Laboral: tras aceptar los cambios clave, ¿el Gobierno tiene los votos para aprobarla?
Cetré entrena con Estudiantes pensando en el clásico, pero Boca no se baja: ¿se lo lleva a préstamo?
El IPS confirmó cuándo pagará los haberes de febrero a los jubilados
El Estadio Único de La Plata tendrá un shop, resto bar, museo, nuevo color y más capacidad: los planes de la AFA
Misterio y horror a metros de la Autopista: apareció un cadáver flotando en una laguna
La UNLP reactiva el Comedor Universitario y ya se pueden comprar los tickets en La Plata
FOTOS.- En La Plata ya se movilizan hacia el Congreso contra la reforma laboral
Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno
Al estilo Ruso Ascacibar, una de las joyas del vóley de Estudiantes es refuerzo de Boca
Se supo: el Chino Darín reveló el nombre y el sexo de su bebé, y habló de su "experiencia gloriosa"
La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias
Stream benéfico: Marcos Giles hace una travesía a dedo para recaudar fondos por los incendios en la Patagonia
Los baños de la Estación de trenes de La Plata están cerrados hace 10 días: quejas de usuarios y taxistas
VIDEO. Las fuertes imágenes del choque mortal en La Plata que analiza la Justicia: la familia pide testigos
Hinchas de Estudiantes le pidieron camisetas al arquero de Riestra: "Igual te vamos a putear"
Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
Las últimas horas de Rocío Alvarito: la versión del acusado de tirarla por el balcón, en la mira judicial
Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil
Dolor en La Plata por la muerte del abogado Juan Pedro Merbilhaa
¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 11 de febrero
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
VIDEO.- Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
¿Y si te llama Román, aunque sea por un año? La pregunta empieza a tomar forma concreta en el mundo Estudiantes, tras conocerse que Boca habría solicitado a Edwin Cetré a préstamo, luego de desistir de ejecutar la compra definitiva del pase. El Xeneize cambió la estrategia y ahora apuesta a una cesión con opción de compra, sin modificar los montos que ya estaban hablados tanto con el Pincha como con el DIM.
La propuesta implica que Boca asuma el riesgo deportivo del colombiano y se haga cargo del proceso con una revisión médica privada que el jugador ya se realizó. La primera oferta formal fue retirada, de comprarle la mitad del pase a Estudiantes y la otra al DIM y reemplazada por este nuevo esquema, más cauteloso, que modifica el escenario y abre una negociación distinta entre clubes.
Ahora la pelota está del lado de Estudiantes. Cetré tiene contrato vigente hasta fin de año y hoy entrenó en City Bell, por lo que, para concretarse un préstamo, primero debería renovarse su vínculo. Sin esa extensión contractual, la cesión no sería viable, lo que agrega una instancia clave de negociación interna antes incluso de definir la salida.
El movimiento de Boca no es menor. No comprarlo, pero sí pedirlo a préstamo, expone una decisión estratégica: no perder al jugador, pero reducir el riesgo económico y deportivo en un contexto físico que genera dudas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí