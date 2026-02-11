Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Ya se debate la Reforma Laboral: tras aceptar los cambios clave, ¿el Gobierno tiene los votos para aprobarla?
Misterio y horror a metros de la Autopista: apareció un cadáver flotando en una laguna
VIDEO.- Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata
Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia
La UNLP reactiva el Comedor Universitario y ya se pueden comprar los tickets en La Plata
Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia
Al estilo Ruso Ascacibar, una de las joyas del vóley de Estudiantes es refuerzo de Boca
Se supo: el Chino Darín reveló el nombre y el sexo de su bebé, y habló de su "experiencia gloriosa"
La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias
Stream benéfico: Marcos Giles hace una travesía a dedo para recaudar fondos por los incendios en la Patagonia
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
Los baños de la Estación de trenes de La Plata están cerrados hace 10 días: quejas de usuarios y taxistas
Hinchas de Estudiantes le pidieron camisetas al arquero de Riestra: "Igual te vamos a putear"
VIDEO. Las fuertes imágenes del choque mortal en La Plata que analiza la Justicia: la familia pide testigos
Las últimas horas de Rocío Alvarito: la versión del acusado de tirarla por el balcón, en la mira judicial
Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil
Dolor en La Plata por la muerte del abogado Juan Pedro Merbilhaa
¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 11 de febrero
VIDEO.- Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
Tras el escándalo del Indec, la inflación marcó un 2,9% y sigue con el pie en el acelerador
El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
Tiziano Gravier consiguió un resultado histórico en el deporte argentino, al finalizar 28° en la categoría de esquí alpino Súper-G en los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevan a cabo en Milán-Cortina d´Ampezzo.
Gravier, que es hijo de la modelo Valeria Mazza, registró un tiempo de 1:29,06. En dicha categoría, el oro quedó en manos del suizo Franjo von Allmen, gracias a su marca de 1:25,32, mientras que la medalla de plata la consiguió el estadounidense Ryan Cochran-Siegle (1:25,45) y la de bronce fue para el suizo Marco Odermatt (1:25,60).
El buen resultado le permitió a Gravier, de solo 23 años, mejorar el puesto número 30 obtenido por Nicolás Arsel en Salt Lake 2002, que representaba la mejor actuación para un argentino en la categoría.
De esta manera, Gravier se consolida como una de las grandes figuras argentinas en los deportes de invierno. En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lausana 2020, consiguió el 7° puesto, que también fue la mejor actuación de un argentino.
El Cómite Olímpico Argentino se hizo eco rápidamente del gran resultado de Gravier: “Primera participación olímpica para Tiziano Gravier. Con determinación y gran solvencia, nuestro atleta hizo su debut en Milano.Cortina 2026. Partiendo desde el puesto 31, en una pista ya muy exigida por el paso de los competidores, logró finalizar en el lugar 28”.
Antes de su participación en estos Juegos Olímpicos de Invierno, Gravier detalló en declaraciones televisivas cómo vive su familia la pasión por el deporte; “Hay un poco de todo. Mis hermanos me entienden más porque compitieron, son mis hinchas número uno. Mi papá es más estratega, le gustan los número y la velocidad. Y mamá es la que más sufre. Es a la que más miedo le da y a veces no le gusta tanto mirar”.
