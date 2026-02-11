A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?

Para Bullrich, la reforma laboral es la "más importante de los últimos 50 años"
Cada 11 de febrero se conmemora la fundación de la Provincia de Buenos Aires, por lo que hoy está celebrando sus 206 años de vida. Se trata de una fecha clave en la historia institucional argentina que remite a 1820, año en que el territorio bonaerense comenzó a consolidarse como una entidad política autónoma.
La efeméride se vincula con los acontecimientos posteriores a la Batalla de Cepeda, librada el 1° de febrero de 1820, que provocó la caída del Directorio y marcó el inicio de una etapa de reorganización política en las Provincias Unidas del Río de la Plata. En ese contexto, el 11 de febrero asumió como gobernador Manuel de Sarratea, considerado el primer mandatario de la provincia en su etapa autónoma.
Pero el dato que muchos desconocen en nuestra ciudad es que la capital no siempre fue La Plata. Es que durante décadas, la ciudad de Buenos Aires fue simultáneamente capital provincial y centro político nacional. Recién en 1880, tras la federalización de la ciudad, se decidió fundar una nueva capital para la provincia y así nació La Plata, en 1882.
La historia se remonta a los orígenes mismos del país. Desde la etapa colonial y durante las primeras décadas posteriores a la independencia, la ciudad de Buenos Aires concentró el poder político, económico y administrativo. Cuando la Provincia de Buenos Aires se consolidó como entidad autónoma en 1820, la capital provincial era, naturalmente, la misma ciudad que funcionaba como centro del gobierno nacional.
Como se dijo, el punto de quiebre llegó en 1880. En medio de tensiones entre el gobierno nacional y las autoridades bonaerenses, el presidente Julio Argentino Roca impulsó la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, que pasó a convertirse en la capital definitiva de la República Argentina y quedó separada políticamente de la provincia.
Esa decisión dejó a la Provincia de Buenos Aires sin capital propia. La situación generó un fuerte debate político y obligó al entonces gobernador bonaerense, Dardo Rocha, a buscar una solución rápida y estratégica.
La respuesta fue audaz: fundar una ciudad completamente nueva. Así, el 19 de noviembre de 1882, se colocó la piedra fundamental de La Plata, una ciudad diseñada desde cero para convertirse en capital provincial.
Nuestra ciudad fue concebida con un trazado urbano moderno para la época, con diagonales, plazas cada seis cuadras y edificios públicos monumentales que simbolizaran el poder institucional bonaerense. Fue una de las primeras ciudades planificadas de América Latina y representó un proyecto político y urbanístico de gran envergadura.
Lo cierto es que la creación de La Plata no fue solo una decisión administrativa. También tuvo un fuerte significado político: reafirmar la identidad y autonomía de la Provincia de Buenos Aires tras la pérdida de su histórica capital. Desde entonces, nuestra ciudad alberga la Gobernación, la Legislatura, la Suprema Corte provincial y los principales organismos administrativos. Con el tiempo, se consolidó como un importante polo universitario, cultural y científico.
Así, la razón por la que La Plata no fue siempre la capital bonaerense se explica por un proceso histórico marcado por disputas de poder y reorganización institucional. La ciudad nació de una necesidad política concreta y terminó convirtiéndose en un símbolo de la provincia que representa hasta hoy.
El nacimiento de una provincia en tiempos convulsionados
El año 1820 es recordado como el del llamado “Anarquía del Año XX”, un período signado por la disolución del poder central y el fortalecimiento de las autonomías provinciales. Buenos Aires, hasta entonces eje del gobierno central, pasó a organizarse como provincia con autoridades propias, dando inicio a una nueva etapa política.
Desde entonces, la Provincia de Buenos Aires se convirtió en un actor determinante en la configuración del país. Su peso económico, territorial y demográfico la posicionó como una de las jurisdicciones más influyentes en el proceso de organización nacional. Es así que se trata de la provincia más poblada del país ya que en la actualidad, Buenos Aires concentra cerca del 40% de la población argentina.
Lo cierto es que la conmemoración del 11 de febrero fue oficializada en el siglo XX como parte del calendario cívico bonaerense. Cada año se realizan actos institucionales y actividades culturales que recuerdan aquel momento fundacional que marcó el inicio de la autonomía provincial.
Más allá de la efeméride, la fecha invita a repasar el papel que la Provincia de Buenos Aires tuvo —y sigue teniendo— en la historia argentina: desde las luchas entre unitarios y federales hasta la consolidación del Estado nacional y el desarrollo productivo que la transformó en el motor económico del país.
Así, cada 11 de febrero no solo se recuerda un hecho histórico, sino el nacimiento político de una provincia que fue protagonista central en la construcción de la Argentina.
