Cartonazo vacante y acumula un pozo de $5.000.000: ¿cuándo sale la nueva tarjeta?

UN VERANO DIFERENTE PARA EL ACTOR DE "CACHORRA"

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?

Sorprendió ayer Luis Majul al hacer un comentario incisivo sobre el actor que atraviesa una grave crisis de pareja con su mujer de toda la vida: “¿Trabaja de bueno?”

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?

¿Qué le pasa a Facundo Arana? Atraviesa un momento difícil en medio de rumores de romance

11 de Febrero de 2026 | 04:10
Edición impresa

Facundo Arana vive uno de los momentos bisagra en su vida. Tras 19 años, el actor y su mujer de toda la vida, María Susini, se separaron. De afuera parecían una pareja idílica, en parte, porque lo que siempre se vio alrededor del actor y la modelo, eran rosas. Pero, como dicen, no todo lo que brilla es oro. Y en medio del drama que atraviesa el actor y músico, Luis Majul metió el dedo en la llaga y expuso una teoría de la que mucho se habla en las redes: Arana, ¿se hace el bueno?

Todo comenzó en el programa radial que el periodista conduce por El Observador. Allí, junto a su columnistas de espectáculos Fede Flowers, analizaban el rumor de romance del actor con su colega, y amiga, Gabriela Sari. En ese marco, Majul alertó a su compañero antes de contar su versión.

“Guarda con Facundo Arana porque si hay un rumor que no le gusta se enoja”, tiró, picante el periodista, y contó una experiencia: “Hace muchos años me mandó un mensaje...”, agregó Majul, balbuceando, en tono de burla. Fede Flowers quiso saber si le había contado, y el periodista respondió “obviamente que sí” haciendo un gesto que no pasó inadvertido para la audiencia que seguía el programa a través del streaming: el típico gesto del montoncito de dedos como diciendo ¿quién sos?

Así, llegó el comentario picantísimo de Majul contra Arana: “Él trabaja de bueno, otro que trabaja de bueno...”. Con ironía, luego, aseguró que su comentario iba con “buena onda eh, saludos”.

¿SALE CON GABRIELA SARI?

Tras confirmarse la separación de María Susini, algo que al parecer llevaba varios meses cuando trascendió en los medios, comenzaron los rumores. “No hay terceros, sino que es un desgaste de la relación”, explicó Ángel de Brito, quien se comunicó telefónicamente con el actor. Sin embargo, con el correr de los días, apareció una versión de romance con Gabriela Sari, una actriz a la que conoce desde hace veinte años cuando los dos formaron parte de “Muñeca Brava”.

Separada desde el año pasado del ex “CQC”, el platense Darian “Rulo” Schijman, con quien tiene a la pequeña Donna, Sari publicó días atrás fotos que llamaron la atención. Desde Mar del Plata, donde hace temporada con “El secreto”, junto a Ana María Picchio, Gerardo Romano y Rodrigo Noya, compartió una imagen de su hija junto a Facundo Arana en un restaurante y en otra se la pudo ver con el actor, la actriz Patricia Echegoyen y el productor Juan Manuel Caballe. “La vida misma en un carrusel. Rodeados de amor, es mucho mejor”, comentó en la publicación.

“No digas nada”: una serie de culto sobre el peligro del silencio

“Las cuatro estaciones”: Noelia Sinkunas empieza a presentar su nuevo disco

Por su parte, Arana también publicó la foto con la niña y, además de mencionar a Sari y Schijman, escribió: “Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo. ¡La peque actuó en dos estadios llenos! ¡La Donna!”.

Estos posteos alimentaron los rumores de romance que llegaron a oídos de los protagonistas directos e indirectos. Con humor ácido, Schijman compartió en sus redes un titular sobre los rumores de acercamiento entre su exmujer y su amigo y comentó: “¿Está chequeado? Hubiéramos swingueando el año pasado”. Días después, aclaró en la tele que fue “un chiste”. Así también lo sintió Sari, quien negó las versiones.

Según explicó, con Arana son “familia desde hace años. Desde que empezamos a trabajar juntos en ‘Muñeca brava’ nos adoptamos mutuamente”.

Además dijo que “siempre subí fotos con él, juntos, con Donna, con Daro, con María. Ahora quizás por cierta situación un poco diferente pueda llamar más la atención, pero es lo mismo”.

También se refirió a cómo lo ve a Arana en este contexto particular que atraviesa: “Me encanta verlo en Mar del Plata. A él le gusta mucho. Va, viene, surfea, no para. Lo veo bien, es una persona muy fuerte y conectada con el arte y la familia misma”, sentenció y advirtió que tienen un trato diario, se juntan y salen a comer.

