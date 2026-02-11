Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Anoche el operativo policial que se montó en la vivienda desde donde trasladaron a la beba de un año, que murió en el Hospital Gutiérrez

La Plata sigue conmocionada desde anoche, tras confirmarse la muerte de una beba de apenas un año. El fallecimiento de la menor, que llegó al Hospital Gutiérrez casi sin vida, abrió una investigación rodeada de interrogantes y en las últimas horas se empezaron a conocer detalles que despertaron las peores sospechas.

Luego de que la nena fuera trasladada de urgencia desde una vivienda ubicada en la zona de 127 y 35, en Villa Catella, Ensenada, y falleciera poco después de su ingreso al centro de salud, fuentes del caso informaron a EL DIA que las primeras conjeturas de los médicos que la atendieron, en base a los exámenes realizados, dan cuenta de "un posible caso de abuso sexual". "Una locura", califican el caso que se investiga.

De todos modos fueron cautos y todo quedará confirmado con la autopsia que le realizarán al cuerpo de la beba en las próximas horas para determinar las verdaderas causas de su muerte. Además se esperan las declaraciones de 3 sospechosos.

Como informó este diario, tras el doloroso desenlace, se desplegó un operativo policial en el domicilio desde donde provino la niña. Tal fue así que trabajaron hasta la madrugada de este miércoles y al menos dos patrulleros quedaron apostados en el lugar, mientras los peritos realizaban su tarea, en una escena que rápidamente llamó la atención de los vecinos y alimentó la incertidumbre en el barrio.

Esta mañana EL DIA accedió al reporte policial en el que se indica que al Gutiérrez "ingresó una menor de un año de edad fallecida con signos de abuso" y agrega que los médicos la atendieron por "un cuadro de convulsión" por el que "fallece en el lugar". Mientras que "en el examen físico se constatan signos de abuso sexual vaginal y anal".

Desde el área de Seguridad reconocieron que las personas que estaban a cargo de la menor (la madre, el padre, el tío y una abuela) fueron trasladadas a la comisaría de El Dique. El mismo informe da cuenta que se abrió una causa por "averiguación de causales de muerte", que se tramita en la UFI en turno. Hay tres sospechosos, una mujer de 24 años, y dos hombres, de 31 y 27 años.