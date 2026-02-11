Hinchas de Estudiantes le pidieron camisetas al arquero de Riestra: "Igual te vamos a putear"

En la previa del partido entre Estudiantes y Deportiva Riestra en UNO se vivió una escena tan insólita como cada vez más habitual en el fútbol argentino. Esta vez, el protagonista fue Nacho Arce, arquero del equipo visitante, quien recibió un pedido inesperado por parte de hinchas del Pincha: apareció con camisetas de arquero y les pedían que regalara camisetas de Riestra a la tribuna.

El cruce se dio en un clima distendido, con chicanas de por medio. Arce accedió a regalar algunas camisetas y hasta intercambió una con uno del Pincha. Uno de los hinchas, entre risas, le dijo: “igual te vamos a putear”.

La situación generó opiniones divididas entre los propios simpatizantes de Estudiantes. Mientras algunos cuestionaron la idea de pedirle camisetas a un rival, otros tomaron el gesto con naturalidad y sin dramatizar. Aunque cabe destacar que los que se quedaron con la remera de Riestra, tuvieron suerte: no se puede comprar en ningún lado.

El episodio también se vincula con una costumbre de Nacho Arce, quien suele regalar alfajores cada vez que visita distintos estadios, ganándose cierta simpatía en las canchas rivales. Aunque esta vez, fue un nivel más allá y termina siendo uno de los personajes más queridos del fútbol argentino actual.