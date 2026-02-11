Hinchas de Estudiantes le pidieron camisetas al arquero de Riestra: "Igual te vamos a putear"

Para Bullrich, la reforma laboral es la "más importante de los últimos 50 años"
Para Bullrich, la reforma laboral es la "más importante de los últimos 50 años"
VIDEO.- Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata
Misterio y horror a metros de la Autopista: apareció un cadáver flotando en una laguna
Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia
Stream benéfico: Marcos Giles hace una travesía a dedo para recaudar fondos por los incendios en la Patagonia
Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia
Al estilo Ruso Ascacibar, una de las joyas del vóley de Estudiantes es refuerzo de Boca
Se supo: el Chino Darín reveló el nombre y el sexo de su bebé, y habló de su "experiencia gloriosa"
La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Paritarias sin confirmar e interrogantes por la suba salarial en la Provincia
Los baños de la Estación de trenes de La Plata están cerrados hace 10 días: quejas de usuarios y taxistas
VIDEO. Las fuertes imágenes del choque mortal en La Plata que analiza la Justicia: la familia pide testigos
Las últimas horas de Rocío Alvarito: la versión del acusado de tirarla por el balcón, en la mira judicial
Uniformes escolares: la vuelta al aula puede salir hasta $120 mil
Dolor en La Plata por la muerte del abogado Juan Pedro Merbilhaa
¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 11 de febrero
VIDEO.- Un cinematográfico operativo policial terminó a los tiros en la Megatoma
Tras el escándalo del Indec, la inflación marcó un 2,9% y sigue con el pie en el acelerador
El dólar tocó mínimos en casi tres meses y el Central sumó reservas
Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la previa del partido entre Estudiantes y Deportiva Riestra en UNO se vivió una escena tan insólita como cada vez más habitual en el fútbol argentino. Esta vez, el protagonista fue Nacho Arce, arquero del equipo visitante, quien recibió un pedido inesperado por parte de hinchas del Pincha: apareció con camisetas de arquero y les pedían que regalara camisetas de Riestra a la tribuna.
El cruce se dio en un clima distendido, con chicanas de por medio. Arce accedió a regalar algunas camisetas y hasta intercambió una con uno del Pincha. Uno de los hinchas, entre risas, le dijo: “igual te vamos a putear”.
@alfajoresmarley.ar Regalos en estudiantes⚽️🎁😱 #seo #arce #riestra #viralestiktok #futbolargentino ♬ sonido original - AlfajoresMarleyArgentina
La situación generó opiniones divididas entre los propios simpatizantes de Estudiantes. Mientras algunos cuestionaron la idea de pedirle camisetas a un rival, otros tomaron el gesto con naturalidad y sin dramatizar. Aunque cabe destacar que los que se quedaron con la remera de Riestra, tuvieron suerte: no se puede comprar en ningún lado.
El episodio también se vincula con una costumbre de Nacho Arce, quien suele regalar alfajores cada vez que visita distintos estadios, ganándose cierta simpatía en las canchas rivales. Aunque esta vez, fue un nivel más allá y termina siendo uno de los personajes más queridos del fútbol argentino actual.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí