Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo, con súper pozo de $5.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Los baños de la Estación de trenes de La Plata están cerrados hace 10 días: quejas de usuarios y taxistas

Los baños de la Estación de trenes de La Plata están cerrados hace 10 días: quejas de usuarios y taxistas
11 de Febrero de 2026 | 10:15

Escuchar esta nota

Los baños de la estación de trenes de La Plata permanecen cerrados desde hace al menos diez días y la situación genera malestar tanto entre los usuarios como entre los taxistas que trabajan en la zona, quienes aseguran que “no hay explicaciones” por parte de las autoridades.

En el lugar, los sanitarios aparecen clausurados y sin cartelería oficial que informe los motivos ni una posible fecha de reapertura, lo que complica a cientos de pasajeros que utilizan a diario la terminal ferroviaria. Muchos de ellos realizan viajes de más de una hora y dependen de esos servicios durante la espera o al llegar a destino.

“Es un problema de todos los días. Hay gente que viene desde lejos, baja del tren y no tiene dónde ir al baño. Nadie te dice nada, están cerrados y listo”, expresó un usuario habitual del servicio, molesto por la falta de respuestas.

La queja se repite entre quienes aguardan en los andenes o circulan por el hall principal. “Vengo de trabajar y el viaje dura más de una hora. Llegás y lo primero que necesitás es el baño, pero hace días que está todo cerrado”, contó otra pasajera.

Los taxistas que operan en las inmediaciones de la estación también manifestaron su preocupación. “Para nosotros es fundamental. Pasamos muchas horas acá y tampoco tenemos acceso. Hace más de diez días que están clausurados y nadie da explicaciones”, señaló un chofer.

Otro trabajador del sector remarcó que la situación se volvió insostenible: “Es una estación grande, con muchísimo movimiento. No puede ser que no haya baños habilitados para la gente ni para quienes trabajamos acá”.

Hasta el momento no hubo comunicación oficial sobre los motivos del cierre ni sobre posibles tareas de mantenimiento o reparación. Mientras tanto, usuarios y trabajadores reclaman una pronta solución y mayor información sobre un servicio básico en uno de los puntos de mayor circulación de pasajeros de la ciudad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: feria, yoga, carnaval, acrobacia en tela, talleres y cursos para jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
+ Leidas

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Dolor en La Plata por la muerte del abogado Juan Pedro Merbilhaa

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

Estudiantes conoce su próximo rival de la Copa Argentina

Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"
Últimas noticias de La Ciudad

Otro auto destrozado por la caída de un árbol en La Plata

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 11 de febrero

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias
Información General
Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Espectáculos
Stream benéfico: Marcos Giles hace una travesía a dedo para recaudar fondos por los incendios en la Patagonia
Sigue la batalla cultural y ahora piden cárcel para Bad Bunny por el show del Super Bowl
Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
“No digas nada”: una serie de culto sobre el peligro del silencio
“Las cuatro estaciones”: Noelia Sinkunas empieza a presentar su nuevo disco
Deportes
Al estilo Ruso Ascacibar, una de las joyas del vóley de Estudiantes es refuerzo de Boca
El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto
Yael Falcón Pérez debutará en el clásico de La Plata: cómo le fue dirigiendo a Gimnasia y Estudiantes
VIDEO.- Renzo Giampaoli busca su revancha personal
Mañana saldrán las sanciones y Manuel Panaro podrá jugar el clásico
Policiales
Misterio y horror a metros de la Autopista: apareció un cadáver flotando en una laguna
VIDEO. Las fuertes imágenes del choque mortal en La Plata que analiza la Justicia: la familia pide testigos
Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia
Las últimas horas de Rocío Alvarito: la versión del acusado de tirarla por el balcón, en la mira judicial
Perpetua para el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla