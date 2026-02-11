Los baños de la Estación de trenes de La Plata están cerrados hace 10 días: quejas de usuarios y taxistas

Para Bullrich, la reforma laboral es la "más importante de los últimos 50 años"
Los baños de la estación de trenes de La Plata permanecen cerrados desde hace al menos diez días y la situación genera malestar tanto entre los usuarios como entre los taxistas que trabajan en la zona, quienes aseguran que “no hay explicaciones” por parte de las autoridades.
En el lugar, los sanitarios aparecen clausurados y sin cartelería oficial que informe los motivos ni una posible fecha de reapertura, lo que complica a cientos de pasajeros que utilizan a diario la terminal ferroviaria. Muchos de ellos realizan viajes de más de una hora y dependen de esos servicios durante la espera o al llegar a destino.
“Es un problema de todos los días. Hay gente que viene desde lejos, baja del tren y no tiene dónde ir al baño. Nadie te dice nada, están cerrados y listo”, expresó un usuario habitual del servicio, molesto por la falta de respuestas.
La queja se repite entre quienes aguardan en los andenes o circulan por el hall principal. “Vengo de trabajar y el viaje dura más de una hora. Llegás y lo primero que necesitás es el baño, pero hace días que está todo cerrado”, contó otra pasajera.
Los taxistas que operan en las inmediaciones de la estación también manifestaron su preocupación. “Para nosotros es fundamental. Pasamos muchas horas acá y tampoco tenemos acceso. Hace más de diez días que están clausurados y nadie da explicaciones”, señaló un chofer.
Otro trabajador del sector remarcó que la situación se volvió insostenible: “Es una estación grande, con muchísimo movimiento. No puede ser que no haya baños habilitados para la gente ni para quienes trabajamos acá”.
Hasta el momento no hubo comunicación oficial sobre los motivos del cierre ni sobre posibles tareas de mantenimiento o reparación. Mientras tanto, usuarios y trabajadores reclaman una pronta solución y mayor información sobre un servicio básico en uno de los puntos de mayor circulación de pasajeros de la ciudad.
