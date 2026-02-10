Gran juntada therian en la Provincia de Buenos Aires: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber

Esta tarde se llevará a cabo la gran juntada therian en San Nicolás y promete ser una de las mayores concentraciones de la Provincia de Buenos Aires de los representantes de esta nueva expresión social que comenzó a ganar visibilidad en todo el territorio bonaerense en las últimas semanas, la cual está integrada por personas que sienten una identificación interna con animales no humanos. El fenómeno, conocido como teriantropía, encontró en las redes sociales un canal clave de difusión y organización. De hecho, se anunció una juntada therian para este martes 10 de febrero, y simultáneamente una movida anti-therian, lo que muestra el impacto que causa la comunidad.

¿Qué es la teriantropía? Se trata de una vivencia identitaria en la que una persona se reconoce internamente vinculada a un animal, ya sea a nivel psicológico, emocional o espiritual. Desde la propia comunidad aclaran que no se trata de un juego, una moda pasajera ni una actividad recreativa, sino de una forma de percibirse a uno mismo.

En los últimos meses, esta expresión comenzó a ganar notoriedad en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde usuarios comparten testimonios personales, reflexiones y contenidos vinculados a su identidad therian. La viralización de estos relatos permitió que personas con experiencias similares se reconozcan entre sí y comiencen a organizarse a nivel local.

Los expertos explican que no hay que confundir a los therians con los furries. Estos últimos, más allá de que también usen máscaras o trajes animales, forman parte de un fandom centrado en personajes antropomórficos: animales con rasgos humanos, como hablar, vestirse o caminar erguidos.

Therian en la Provincia: qué se sabe de la juntada en San Nicolás

Como se dijo, hoy se llevará a cabo la gran juntada therian en San Nicolás. Impulsados por esa visibilidad creciente, integrantes de la comunidad convocaron al evento que comenzará a las 17.30 en la Plaza Mitre, un espacio público elegido para facilitar el acceso y la participación.

Según comentaron, el encuentro tiene como finalidad socializar, intercambiar vivencias y trasladar estas experiencias del ámbito digital al cara a cara, en un entorno abierto y distendido. Durante este tipo de reuniones, algunos participantes suelen utilizar accesorios como orejas o colas, o expresarse corporalmente como parte de su manifestación identitaria, siempre desde el respeto mutuo.

Desde la organización señalaron que la juntada no incluye actividades formales ni espectáculos, sino que se trata de un espacio de encuentro entre pares. También recomiendan que quienes estén interesados en participar se contacten previamente a través de redes sociales como TikTok o Instagram, donde se realiza la coordinación y se brinda información adicional.

Asimismo, remarcaron la importancia de mantener un clima de cuidado y respeto, tanto entre los asistentes como con el entorno, y aclararon que la convocatoria está abierta a personas interesadas en conocer más sobre la comunidad therian, siempre desde una actitud de comprensión y diálogo.

Convocatoria a un “encuentro anti-therian”

En paralelo a la organización del encuentro therian, en las últimas horas también comenzó a circular en redes sociales una convocatoria impulsada por un grupo que se identifica como “antitherians”.

A través de una cuenta reciente de Instagram, este grupo anunció una movilización para la misma tarde de hoy, con el objetivo de manifestarse en contra de la presencia de personas therians en esa ciudad. Según lo publicado, el punto de encuentro será en la esquina del local de Mostaza, desde donde se movilizarán hacia Plaza Mitre.

La cita fue fijada para las 17.30, con traslado hacia la plaza céntrica previsto para las 18 horas. En el mensaje difundido, los organizadores sostienen que la protesta busca evitar que “más personas sean afectadas”, sin brindar mayores precisiones sobre el alcance de esa afirmación.

Polémica: quiénes son los therian

Como se informó más arriba, los therians son personas que se identifican, a nivel interno, psicológico o espiritual, con un animal no humano. La identificación suele vincularse a una conexión emocional, simbólica o mental con una especie determinada, como lobos, felinos o aves, entre otros.

Dentro de estas experiencias aparecen los llamados shifts, momentos en los que se perciben cambios en la forma de sentir, pensar o comportarse. Según explican desde la propia comunidad, estos episodios no implican una pérdida de contacto con la realidad ni la creencia de ser físicamente un animal, sino vivencias internas que cada persona interpreta de manera distinta.

Especialistas en salud mental señalan que, en la mayoría de los casos, esta identificación no constituye un trastorno psicológico. Suele relacionarse con procesos de exploración personal, búsqueda de identidad y necesidad de pertenencia, especialmente durante la adolescencia y la juventud.

Desde la psicología y la sociología coinciden en que el crecimiento de estas comunidades refleja un contexto donde las identidades se expresan de forma más abierta y diversa. En ese marco, remarcan la importancia de informar y contextualizar el fenómeno, evitando miradas simplificadas o estigmatizantes.

Encuentro therian: para tener en cuenta

¿Qué se está convocando? Una protesta contra la comunidad therian y, al mismo tiempo, una juntada therian en Plaza Mitre.

¿Cuándo será? El martes 10 de febrero desde las 17:30.

¿Dónde comienza la protesta? En la esquina de Mostaza, con marcha posterior hacia Plaza Mitre.

¿Qué es ser therian? Personas que sienten una identificación interna con animales no humanos.

¿Cuál es el objetivo del encuentro therian? Compartir vivencias y socializar en un espacio abierto.