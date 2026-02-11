Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis

Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
El pase de Edwuin Cetré a Boca por ahora esta caído y Botafogo vuelve a la carga por Medina
Conmoción por la muerte de una bebé de un año en el Hospital Gutiérrez
En escuelas y facultades de La Plata hay paro docente contra la reforma laboral
Guardia alta: Falcón Pérez, el árbitro para el clásico Gimnasia - Estudiantes
El temible prontuario de uno de los ladrones atrapados tras la persecución cinematográfica en La Plata
Con el aumento por inflación, ¿cuánto cobrarán los jubilados en marzo?
Tensión y gritos en un control de tránsito en el centro de La Plata
Cambios en los Registros del Automotor: el Gobierno les quitó el manejo de los legajos inactivos
Agresiones, gritos y llamadas: rompió el silencio el novio de Rocío Alvarito, acusado de arrojar a la joven al vacío
Alerta “Amarillo” por tormentas en la Provincia, ¿afectará a La Plata?
Pareja mete mano en el armado territorial de La Libertad Avanza
Operaron a Bastián Jérez por octava vez, a casi un mes del accidente en Pinamar
Wanda Nara liquidó a la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa”
El dólar sigue en retroceso y alcanzó su nivel más bajo en casi tres meses
VIDEO. Un incendio de pastizales mantiene en vilo a los vecinos de San Carlos
Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata
Reforma laboral: la mesa política definió los cambios para conseguir los votos en el Senado
Revés contra Alberto Fernández en la causa por violencia a Fabiola Yañez
Otro edificio de La Plata con desprendimientos y el peligro siempre latente de accidentes
Plaza España, Parque Saavedra y Parque San Martín, las obras adjudicadas que avanzarán desde el viernes
Moria Casán volvió a llamar “Escupidero” a Silvina Escudero en vivo
“No me salen las palabras”, Romina Gaetani y el estremecedor relato tras declarar en la fiscalía
Absolvieron en La Plata a un subcomisario acusado de matar a su esposa en City Bell
Denuncian un audaz golpe en una concesionaria de autos de La Plata
Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"
Ofrecen recompensa de un millón de pesos por Darko, un perro perdido en Berisso
Juan Román Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Causa Seguros: procesaron a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández y a otras empresas afines
La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una fuerte caída en la compra y distribución de condones coincide con el mayor aumento de esta enfermedad de transmisión sexual en años. Alertan que los varones jóvenes son por lejos los más afectados
A la par de la epidemia de VIH, el preservativo se convirtió en el símbolo más visible de la prevención. Frente al aumento de contagios, su presencia ganó protagonismo en campañas públicas, escuelas, hospitales y centros de salud. Sin embargo en los últimos años su circulación ha comenzado a mermar en coincidencia con un pico histórico de casos de sífilis en el país.
La caída del preservativo constituye un fenómeno global. De acuerdo con datos de ONUSIDA, la compra internacional de preservativos acumula una baja del 30% desde 2016. Y a ésta se le suma una reducción en las campañas de promoción con especial impacto en nuestro país.
Así lo señala un informe difundido ayer por la AIDS Healthcare Foundation (AHF), según el cual la distribución oficial de preservativos en Argentina se desplomó un 64 % en 2024, y los lotes adquiridos por el Ministerio de Salud el año pasado directamente no se llegaron a entregar.
Su ausencia se hizo evidente en hospitales y centros de salud: el año pasado notificaron más de 55.000 casos de sífilis en Argentina, la cifra más alta de los últimos años. Se trata de un incremento del 71 % respecto del promedio registrado a lo largo de la década según reflejó el Boletín Epidemiológico Nacional.
Detrás del número hay una tendencia sostenida que preocupa a las autoridades sanitarias y tensiona el sistema de vigilancia.
Como observan en los Centros Comunitarios de Salud Sexual de AHF Argentina, el aumento en los contagios de enfermedades de transmisión sexual atraviesa a toda la sociedad, pero golpea especialmente a los más jóvenes.
LE PUEDE INTERESAR
Celular en el quirófano: condenan a un anestesista por la muerte de un niño
De acuerdo con un informe de esa fundación, la positividad de diagnósticos es más alta entre adolescentes y adultos jóvenes y se mantiene elevada hasta los 39 años. Los varones concentrarían por lejos la mayoría de los casos positivos en el país.
En mayores de 50 años, en cambio, se observa un uso más consistente del preservativo y menos diagnósticos, un fenómeno que algunos vinculan al impacto duradero de las grandes campañas de prevención de décadas anteriores, cuando el VIH ocupaba el centro de la agenda pública.
El escenario regional tampoco ayuda. La reducción de financiamiento internacional, con menos recursos de organismos afecta la disponibilidad de preservativos, lubricantes, consejería y testeo en varios países de América Latina, incluida Argentina. En un contexto donde una parte significativa de la población joven vive bajo la línea de pobreza, el acceso gratuito deja de ser un complemento y pasa a ser una condición indispensable.
Frente este escenario, el próximo viernes 13 de febrero, un día antes de San Valentín, AIDS Healthcare Foundation vuelve a impulsar el Día Internacional del Preservativo. La consigna apunta tanto a las personas como a los gobiernos.
“Los datos confirman la urgencia de fortalecer estrategias de prevención combinada, con especial foco en juventudes, pero sin descuidar a las personas adultas y mayores. Debemos garantizar el acceso al testeo, información clara y distribución de preservativos gratuitos en todas las etapas de la vida”, sostiene el doctor Miguel Pedrola, director científico de la fundación.
El preservativo sigue siendo el método más simple, económico y eficaz para prevenir más de 20 infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados. Su ausencia, en cambio, no es abstracta: se traduce en diagnósticos, tratamientos y nuevas cadenas de transmisión. En esa ecuación, cada caja que no se distribuye a tiempo tiene consecuencias que van mucho más allá de un depósito cerrado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí