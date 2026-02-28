Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Los gremios fueron citados para el miércoles de la semana que viene

La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria

El Gobierno bonaerense busca llegar a un acuerdo lo antes posible para evitar que escale el conflicto que ya está planteado

La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria

El gobierno bonaerense vuelve a convocar a los gremios para retomar la negociación salarial / EL DIA

28 de Febrero de 2026 | 01:32
Sin una oferta salarial confirmada, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los gremios docentes y estatales a una nueva reunión paritaria para el miércoles 4 de marzo. El encuentro con los docentes será a las 11 y con los trabajadores estatales, a las 13.

La convocatoria se da en un clima de tensión, luego de que los sindicatos rechazaran la propuesta oficial de un incremento del 3%, que incluía un 1,5% retroactivo a diciembre.

La propuesta de la Provincia contemplaba una suba total del 3%, incorporando un 1,5% correspondiente a diciembre. Sin embargo, los gremios la consideraron insuficiente frente a la inflación y la descartaron.

Ante ese escenario, el Ejecutivo bonaerense decidió liquidar igualmente el 1,5% retroactivo con los sueldos de febrero, con el objetivo de evitar que los trabajadores perciban una merma en relación a enero.

Qué se espera ahora

Aunque no trascendieron detalles concretos, se anticipa que el Gobierno podría presentar una nueva oferta para marzo y reabrir la negociación en abril.

La Provincia busca acelerar las conversaciones para evitar que el conflicto escale, especialmente teniendo en cuenta que ya hay medidas de fuerza previstas.

Un punto central en la negociación es el calendario de liquidación salarial. El 13 de marzo comenzará el proceso de carga de haberes, por lo que será determinante alcanzar un acuerdo antes de esa fecha para que cualquier incremento pueda incorporarse en los salarios del mes.

De no haber acuerdo, la tensión podría profundizarse en un contexto de creciente presión sindical.

Se extiende el paro del lunes

Por otro lado, los estatales nucleados en ATE anunciaron un paro de actividades para el lunes en rechazo a diversas políticas del gobierno nacional. De esta forma, la medida de fuerza sigue sumando sectores ya que antes habían adherido los sindicatos docentes y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

La protesta mezcla la situación salarial por la que atraviesan los empleados públicos de la Provincia y los reclamos que distintos sectores gremiales vienen realizando contra la administración de Javier Milei.

Los que hicieron punta en anunciar el paro fueron los docentes luego de que las distintas organizaciones rechazaran por “insuficiente” el mencionado aumento salarial del 3 por ciento para febrero propuesto por la administración de Axel Kicillof.

La Federación de Educadores Bonaerense fue la primera organización en disponer la huelga y luego se fueron sumando otros integrantes del Frente Gremial Docente como Suteba y Sadop, pero haciendo blanco sobre la Casa Rosada.

Luego se anunció una medida nacional de Ctera, con lo que el inicio de las clases se verá afectado por la protesta sindical.

En ese marco, el lunes habrá una concentración en el Cabildo y luego una marcha al Congreso convocada por los maestros para reclamar aumento salarial, restitución del Fondo de Incentivo y suba del presupuesto educativo.

Judiciales

A esa medida de fuerza se sumaron luego los empleados de la Justicia bonaerense. “Estamos atravesando, producto de la profunda crisis económica que se vive en el país, un momento de extrema complejidad, con una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios”, dijeron en el gremio al anunciar el cese de actividades para el lunes.

“La medida se adopta en reclamo de una propuesta salarial superadora que permita equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”, añadió el sector al rechazar.

Además, la AJB se sumó al reclamo por la restitución de fondos nacionales a la Provincia que viene reclamando la administración de Axel Kicillof. “Esta retención ilegal daña principalmente al pueblo bonaerense, recortando y afectando el normal funcionamiento de múltiples áreas del Estado provincial, entre ellas el Instituto de Previsión Social, del cual millones de trabajadoras y trabajadores estatales -incluidos las y los judiciales- pueden verse afectados en sus derechos jubilatorios”, indicó.

Finalmente, ayer llegó el turno de ATE, que parará y movilizará al Puente Pueyrredón para protestar contra las políticas de la Casa Rosada.

El sector advirtió sobre “la pérdida de poder adquisitivo” y fundamentó la convocatoria “para enfrentar el ajuste del presidente Javier Milei, responsable la depreciación del salario en el sector público bonaerense”.

“El Gobierno nacional viene aplicando tarifazos que impactan sobre el salario y también asfixia a los bonaerenses al quitarle 22 billones de pesos de fondos que debe girarle a la Provincia. En estos dos años de ajuste, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó el 593% y el nivel general de precios el 200%”, indicaron en un comunicado desde ATE.

SANITARISTAS

También el lunes habrá movilizaciones de otros sectores de estatales. Por caso, el gremio que nuclea a los empleados sanitaristas, el Sosba, anunció una concentración a partir de las 11 en las calles Tucumán y Libertad en capital federal contra la reforma laboral que se terminó por aprobar anoche en el Senado.

 

