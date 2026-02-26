Se conocerá la sentencia por el imputado por el crimen de Kim Gómez en La Plata

En una votación ajustada, el Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares
El juicio por el crimen de Kim Gómez, la niña asesinada en febrero de 2025 en La Plata, definirá la sentencia contra el imputado de 18 años, que es juzgado en el Tribunal Nº 1 de Responsabilidad Juvenil porque tenía 17 al momento del hecho, y la audiencia se realizará este 27 de febrero, a partir de las 10:00.
El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la víctima se encontraba junto a su madre en el barrio Altos de San Lorenzo, La Plata, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles el Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25.
Anteriormente, Florencia Barraza, la progenitora, declaró en el debate oral y público en el que se determina la responsabilidad del joven de -actualmente- 18 años y recordó los momentos previos al crimen de su hija: los malhechores la obligaron a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda la velocidad.
Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, habría intentado descender, pero quedó enganchada, por lo que fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar. La huida terminó cuando los delincuentes chocaron contra un poste de luz, provocaron que el vehículo cayeran en una zanja, y corrieron hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.
Tras la audiencia en donde declararon cinco testigos, Marcos Gómez, el padre de la niña calificó de “duro” el desarrollo del juicio e indicó: “Es muy difícil presenciar todo eso”. En ese momento, se mostró expectante de la audiencia de este viernes 27.
El hombre consideró que “está todo muy claro” porque “hay muchas pruebas así que solo queda esperar”, así como expresó su tristeza por el primer aniversario que se cumple del hecho: “Se hace muy duro”. En el caso también está acusado un chico de 14 años, quien al ser no punible solo se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por dos años y bajo tratamiento interdisciplinario.
