Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en la Ciudad

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
La Provincia convoca a docentes y estatales a retomar la paritaria
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Medidas que apuntan a enfrentar casos de gripe aviar en la Provincia
Los mercados cerraron un febrero para el olvido, con fuertes pérdidas
Piden profundizar la tarea educativa contra el consumo de alcohol
Se confirmó el aumento del 15% que tendrá el boleto desde mañana
Actividades: cursos para jubilados, gimnasia, italiano y coreano, danza, tela
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Frente al desgaste de la hiperconectividad, cada vez son más las propuestas que quieren recuperar un vínculo real. Citas a ciegas y comunidades de encuentros seguros
En una sociedad atravesada por pantallas, perfiles y algoritmos, cada vez más platenses buscan algo más simple y al mismo tiempo más desafiante: volver a mirarse a los ojos. El cansancio frente a conversaciones que no prosperan, vínculos que se diluyen antes de empezar y relaciones mediadas casi exclusivamente por el celular abrió paso a nuevas iniciativas que apuestan al encuentro presencial como experiencia central.
En ese contexto, en la Ciudad comenzaron a multiplicarse propuestas organizadas para conocer gente cara a cara. Algunas, retoman el formato de citas dinámicas; otras construyen comunidad con reglas claras y un fuerte marco de cuidado. Todas parten de un diagnóstico común: la hiperconectividad no necesariamente garantiza conexión.
Una de las propuestas que desembarcó en la Ciudad es impulsada por Jessica Lombardo y Carla Satostegui. La iniciativa propone un formato de citas breves organizadas que ya funciona en otras ciudades y que ahora ya tuvo su primera edición en La Plata.
La dinámica es sencilla pero estructurada: cada participante mantiene encuentros de aproximadamente diez minutos con distintas personas y va rotando hasta completar las rondas. Al finalizar, cada uno indica con quién le interesaría volver a contactarse y, si la coincidencia es mutua, la organización facilita el intercambio.
La idea de “Otra Vuelta”, impulsada por Punto de Encuentro, “es que todos puedan hablar con todos, en igualdad de condiciones y en un ambiente cuidado”, explicó Lombardo. Según contó, el proyecto surgió de una necesidad concreta: “Tenemos determinada edad, somos muchas veces las únicas solteras del grupo y nos preguntamos dónde conocer gente sin depender exclusivamente de una app”.
A diferencia de un encuentro improvisado, el evento tiene cupos limitados, inscripción previa y un marco organizativo que apunta a generar confianza. Incluye, además, una propuesta gastronómica para acompañar la experiencia y romper el hielo en un clima distendido.
LE PUEDE INTERESAR
Los universitarios harán 5 días de paro en la semana de vuelta clases
LE PUEDE INTERESAR
Piden profundizar la tarea educativa contra el consumo de alcohol
“El objetivo no es solo encontrar pareja, sino animarse a salir, ampliar el círculo social y recuperar la experiencia del encuentro real”, señaló. Para sus creadoras, el diferencial está en la presencialidad y en la estructura: un espacio pensado para que nadie quede aislado ni dependa de la iniciativa individual para empezar una conversación.
Con infinitas propuestas de formato dinámico, otro grupo propone una construcción más amplia: no se define como evento aislado, sino como comunidad.
“Es una experiencia de encuentro real en tiempos de vínculos rápidos, sustituibles y descartables. La hiperconectividad está produciendo como síntoma social cada vez más soledad aun rodeados de mucha gente”, sostuvo Guillermina Gordoa, una de las creadoras de Wow y psicóloga.
El proyecto, que nació junto con Mariano Gordoa (comunicador social) y Sole Gobbi (antropóloga), surgió hace un año y medio a partir de una pregunta que funciona como punto de partida: ¿por qué nos cuesta tanto encontrarnos? Desde entonces, realizaron más de 60 experiencias y, según explican, el crecimiento fue orgánico. “Más que contar eventos, nos gusta contar historias: amistades que se formaron, parejas que comenzaron, personas que ampliaron su mundo social”, señaló Gordoa.
“La hiperconectividad está produciendo cada vez más soledad, aún rodeados de mucha gente”
Guillermina Gordoa Organizadora de reuniones
A diferencia de los esquemas acelerados, esta propuesta no tiene cronómetro ni rotaciones exprés. Las experiencias adoptan distintos formatos según lo que cada persona busque. Hay citas grupales en bares de la Ciudad, con mesas de cuatro o seis personas - mitad y mitad - acompañadas por dinámicas con juegos que ayudan a romper el hielo y habilitan conversaciones más profundas. También, organizan fiestas segmentadas por edades, donde se propone bailar y momentos guiados para facilitar el intercambio entre quienes no se conocen.
A eso se suman los almuerzos de domingo pensados como ritual social para empezar la semana con otra energía, y ediciones especiales como “Agotadas”, encuentros exclusivos para mujeres, o “Debate y Vinito”, que combinan degustación y charla en un clima más íntimo.
“En general, teniendo en cuenta las cenas y una fiesta de fin de año, la pasé bien. Hice un par de amigas y amigos, sin mas pretensiones”, le dijo a este diario una profesional platense que llegó a los 50 con interés por ampliar la agenda.
El proyecto cuenta además con un manifiesto comunitario construido junto a participantes, basado en valores como el respeto radical, la diversidad real, la escucha activa y el consentimiento. “No aceptamos discriminación de ningún tipo, cuidamos la privacidad - nunca subimos fotos sin autorización - e intervenimos cuando no se respetan nuestros códigos. El clima amable no es casualidad, es diseño”, remarcó.
Ambas propuestas concuerdan que, actualmente, hay un fenómeno claro: agotamiento frente a las aplicaciones y que estos encuentros rompen con esa norma.
“Fui dos veces, sin expectativas, solo para salir con amigas y ver de qué se trataba. Me pareció un lugar cuidado y no de levante. Se nota que la gente quiere vincularse más que buscar parejas”, compartió con este diario su experiencia otra asistente a una de las propuestas en la Ciudad.
Cada participante tiene diez minutos con distintas personas y van rotando
El crecimiento de estas iniciativas dialoga con otras propuestas que también ponen el foco en lo compartido: talleres de vino y cerámica, clases de cocina colectiva, encuentros temáticos o actividades culturales diseñadas para interactuar.
El hilo conductor es el mismo: generar marcos donde el encuentro no quede librado al azar ni reducido a una conversación digital.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí