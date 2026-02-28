Alquileres comerciales: precios a la baja y la demanda cautelosa

VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
Hay más locales disponibles en un escenario de caída de ventas y reconfiguración comercial
El mercado de alquiler de locales comerciales en La Plata está en un momento de cambios, con más oferta y más unidades vacías incluso en las zonas céntricas tradicionales. Las inmobiliarias señalan que los precios se mantienen estables o con una tendencia a la baja, en un contexto de menor consumo y demanda más selectiva. En promedio, un local chico cuesta unos 700 mil pesos por mes, según la ubicación y la superficie.
Los martilleros sostienen que el mercado está tranquilo, con más locales disponibles y que la demanda se concentra en negocios que funcionan bien.
Según Gisela Agostinelli, martillera de la inmobiliaria “Agostinelli Propiedades”, el mercado está tranquilo. “Si bien hay consultas, se nota que las personas están cautelosas y evaluando mucho las diferentes posibilidades antes de concretar el alquiler del local”, consideró.
Por su parte, la martillera Marta Libera sostuvo que después de la caída durante la pandemia hubo una recuperación y que, en este momento, el escenario se está reconfigurando. “Hay mayor cantidad de locales vacíos y disponibles, incluso en los corredores tradicionales. También podríamos decir que no se volvió al nivel de ocupación pre-pandemia y que, de alguna forma, la demanda está más selectiva”.
Por su parte, Ramón Penayo, propietario de “Penayo Propiedades”, destacó el impacto de la caída del consumo, la expansión del comercio online y los cambios que esto genera en el sector: “Las personas que tienen un depósito y no tienen un local al frente se ahorran impuestos, habilitación comercial, empleados y tasas municipales, como seguridad e higiene, que ahora se pagan mensualmente. En un contexto así, se ven muchos locales con carteles de alquiler”.
Según se indicó, las estadísticas muestran que entre noviembre y diciembre de 2025 los locales vacíos crecieron un 150 por ciento en comparación con los mismos meses del año 2024.
En este sentido, Agostinelli sostuvo que hay una amplia oferta de espacios disponibles y que comenzaron a aparecer locales vacíos en ubicaciones donde antes era muy difícil encontrarlos, como en las calles 7, 8 y 9 del Centro.
Además, señaló: “Algunos están en oferta de alquiler y otros los propietarios decidieron venderlos porque se quedaron sin inquilinos y optaron por ponerlos en venta para comprar un departamento, ya que es más fácil alquilarlo que un local”.
La demanda es más exigente y se orienta a espacios bien ubicados o modelos de negocios que funcionan, como franquicias, gastronomía y servicios.
Agostinelli explicó que “el mayor interés sigue estando en el centro, aunque por los altos costos muchos eligen instalarse en barrios y en corredores que crecieron en los últimos años, como las avenidas 7, 13, 60, 38 y 131”.
En la misma línea, Libera señaló que “las áreas más buscadas son las calles tradicionalmente comerciales, con alto flujo de personas, tránsito constante y potencial para actividades de consumo frecuente”.
El precio de los alquileres varía según la ubicación, la superficie y las características. De acuerdo al mercado, puede ir desde 100.000 pesos un espacio de 22 metros cuadrados en Los Hornos hasta 12.000.000 por uno de 400 metros cuadrados en pleno centro platense.
“Los valores están estables y hay una tendencia a la baja”, indicó Agostinelli, y brindó algunos ejemplos: uno en 56 entre 6 y 7, de 50 metros cuadrados, se alquila por 550 mil pesos; otro en 473 bis y 13A, en City Bell, de 54 metros, cuesta 750 mil pesos; uno en 27 y 43, de 42 metros, se ofrece a 550 mil pesos y un espacio en 54 y 8, de 300 metros cuadrados, alcanza los 4 millones de pesos.
La martillera Líbera indicó que “los valores siguen el ritmo de la inflación, pero se van achatando en zonas que no tienen el mismo dinamismo y regulan los precios para que la oferta sea más accesible”. En cuanto a los montos, señaló que en el centro pueden partir desde un millón de pesos, mientras que en los barrios arrancan desde los 300 mil pesos.
Por su parte, Penayo puso el foco en los nuevos centros comerciales que crecieron en diferentes zonas de La Plata. En cuanto a los valores, sostuvo que los espacios grandes -de 700 a 800 metros cuadrados- pueden alquilarse entre 2.500 y 3.000 dólares, según la zona, mientras que los más chicos, de unos 40 metros, rondan entre 600.000 y 700.000 pesos.
En relación con el plazo contractual, los acuerdos se están firmando a dos años, con actualizaciones cuatrimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que hoy es del 10,92 por ciento.
Por su parte, Penayo, con más de 30 años en el sector, aclaró: “Si una franquicia o un emprendimiento gastronómico no va a recuperar la inversión en dos años. Por ahí, pretende un contrato en dólares y a mayor plazo. Los locales chicos, en cambio, se hacen por 24 meses como mínimo”.
