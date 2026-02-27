Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tomas Palacios, el central de Estudiantes que se metió en el radar de la Selección Argentina

Tomas Palacios, el central de Estudiantes que se metió en el radar de la Selección Argentina
27 de Febrero de 2026 | 18:47

Escuchar esta nota

En apenas un puñado de partidos, Tomás Palacios dejó de ser una apuesta para transformarse en una certeza en Estudiantes de La Plata. Su irrupción fue inmediata: entró ante Defensa y Justicia y mostró atributos poco frecuentes en el fútbol argentino: buena salida, firmeza aérea y capacidad de anticipo.

Ese impacto no pasó inadvertido. En el predio de Selección Argentina en Ezeiza, su nombre empezó a ganar espacio en la consideración de Lionel Scaloni, que lo sigue de cerca pensando en la Finalissima ante Selección de España y, sobre todo, en el recambio rumbo al ciclo posterior al Mundial 2026.

El interés no es nuevo, pero su regreso al país aceleró los tiempos. Scaloni y sus colaboradores —Walter Samuel y Roberto Ayala— valoran características que lo diferencian: con 1,96 metros es el jugador de campo más alto de la Liga Profesional, domina el juego aéreo en ambas áreas y tiene una salida limpia con perfil zurdo, un recurso cada vez más buscado en el fútbol moderno.

Tras su paso por Inter de Milán y AC Monza, el defensor priorizó continuidad. Bajo la conducción de Eduardo Domínguez se consolidó rápidamente como titular en el Pincha, exhibiendo una madurez que sorprende para sus 22 años.

Palacios llegó a préstamo por un año, con una opción de compra cercana a los seis millones de dólares. Una cifra elevada para la economía actual del club platense, aunque no imposible si aparece inversión externa con la mira puesta en una futura transferencia a Europa. En el mercado, estiman que su valor podría incluso multiplicarse si sostiene este nivel.

En la órbita del seleccionado miran con buenos ojos que jóvenes con proyección sumen minutos en el torneo local antes del salto definitivo. 

Vestuario caliente en River: imperdible cruce al aire por la salida de Gallardo

Domínguez: "Me fui de Estudiantes siendo feliz y sé que un día es probable que vuelva"
