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Desechos cloacales y olor nauseabundo en una esquina de Gonnet

Desechos cloacales y olor nauseabundo en una esquina de Gonnet
25 de Abril de 2026 | 12:25

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En la esquina de 23 y 496 de Gonnet, un desborde cloacal tiene maltraer a los vecinos desde hace varios años. Según denunciaron, la emanación de fluidos y la presencia de olor nauseabundo son cada vez más intensos y el problema se agrava.

"Hace muchos años que venimos lidiando con este problema que es cada día peor. Si bien cada tanto ABSA manda gente a destapar, pasan unos ocho días y la pérdida comienza de nuevo", plantearon.

"En estos años hicimos todo tipo de reclamos y nos dicen que hay que hacer una obra grande. Pero no la hacen. Así vivimos con las aguas servidas", lamentaron.

"Los autos pisan los desechos y se hace un desastre. Una vecina tiene el desborde dentro de su jardín y se expande hacia otras viviendas", alertaron.

"El olor es cada vez más fuerte y además queda la calzada resbaladiza provocando un potencial peligro para los conductores", afirmaron.

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