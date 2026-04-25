Desechos cloacales y olor nauseabundo en una esquina de Gonnet

En la esquina de 23 y 496 de Gonnet, un desborde cloacal tiene maltraer a los vecinos desde hace varios años. Según denunciaron, la emanación de fluidos y la presencia de olor nauseabundo son cada vez más intensos y el problema se agrava.

"Hace muchos años que venimos lidiando con este problema que es cada día peor. Si bien cada tanto ABSA manda gente a destapar, pasan unos ocho días y la pérdida comienza de nuevo", plantearon.

"En estos años hicimos todo tipo de reclamos y nos dicen que hay que hacer una obra grande. Pero no la hacen. Así vivimos con las aguas servidas", lamentaron.

"Los autos pisan los desechos y se hace un desastre. Una vecina tiene el desborde dentro de su jardín y se expande hacia otras viviendas", alertaron.

"El olor es cada vez más fuerte y además queda la calzada resbaladiza provocando un potencial peligro para los conductores", afirmaron.