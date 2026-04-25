Desechos cloacales y olor nauseabundo en una esquina de Gonnet

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"
En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"
Un ciclón frente a la costa bonaerense descargará fuertes vientos este finde en La Plata
Micros: habría más aumento por el gasoil y cambios en los subsidios
Choque y vuelco en La Plata: una camioneta terminó dada vuelta a metros del Parque Ecológico
En plena interna, Kicillof asumió en el PJ y sale a buscar afiliados
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Violencia de género en La Plata: detuvieron a un policía que golpeó a su pareja con su bebé en brazos
Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región
Revés para Cristina Confirman el decomiso de una gran parte de sus bienes
VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte: al paso, con pastelería y pocas mesas
Más de un siglo salvando vidas: los Bomberos Voluntarios de Berisso cumplen 102 años
Presentaron en el Obelisco el Fórmula 1 que conducirá Colapinto mañana domingo en Palermo
El gremio de los médicos CICOP eligió autoridades hasta 2030
Quedó filmado robando una bicicleta frente a un local en Villa Elvira
Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a tercera ronda en el Masters de Madrid
Malvinas y Argentina: qué implicaría un giro de EE UU en su apoyo al Reino Unido
La agenda deportiva de este sábado: partidos, horarios y transmisión
Masters de Madrid: Tirante dio la nota de la jornada y ganó Etcheverry
El kirchnerismo pidió la libertad de Cristina con mensajes a la interna
Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy sábado en EL DIA
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 25 de abril 2026
Archivan la causa por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial
Se frenó la baja de la pobreza y registró un repunte a fines de 2025
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la esquina de 23 y 496 de Gonnet, un desborde cloacal tiene maltraer a los vecinos desde hace varios años. Según denunciaron, la emanación de fluidos y la presencia de olor nauseabundo son cada vez más intensos y el problema se agrava.
"Hace muchos años que venimos lidiando con este problema que es cada día peor. Si bien cada tanto ABSA manda gente a destapar, pasan unos ocho días y la pérdida comienza de nuevo", plantearon.
"En estos años hicimos todo tipo de reclamos y nos dicen que hay que hacer una obra grande. Pero no la hacen. Así vivimos con las aguas servidas", lamentaron.
"Los autos pisan los desechos y se hace un desastre. Una vecina tiene el desborde dentro de su jardín y se expande hacia otras viviendas", alertaron.
"El olor es cada vez más fuerte y además queda la calzada resbaladiza provocando un potencial peligro para los conductores", afirmaron.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí