Alpine borró un video de Colapinto cantando por las Islas Malvinas

La escudería francesa Alpine quedó en el ojo de la tormenta luego de censurar un video en el que el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, mencionaba a las Islas Malvinas.

En un principio, el equipo francés que tiene sus instalaciones en Enstone, Reino Unido, compartió un video de Colapinto cantando una canción sobre la Selección argentina del grupo "La T y la M", en la que se menciona a las Islas Malvinas.

🔹"¡Como en Malvinas preparado para guerra!" Este video de Franco Colapinto se grabó en marzo pasado en Japón, pero lo acaba de publicar esta tarde la escudería Alpine en sus redes sociales.

🔹El tema "Pa' La Selección" (de La T y La M) fue usado hoy por el equipo de Enstone… https://t.co/NhLI44u5Jb pic.twitter.com/orKFP1BZQY — Autoblog Argentina 🚙🇦🇷 (@autoblogar) April 24, 2026

Sin embargo, terminó borrando dicha publicación y compartió una nueva que consiste en el mismo video, pero sin la parte donde se hace alusión a la guerra de Malvinas de 1982.

Este accionar por parte de Alpine fue cuestionado por el público argentino, que lo consideró como una falta de respeto.

Colapinto se encuentra en la Argentina para dar una exhibición a bordo de un Lotus E20 del 2012, que estará ploteado con los colores de Alpine.