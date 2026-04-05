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Arca confirmó qué impuestos tienen vencimiento en abril 2026: las fechas que no hay que olvidar

Arca confirmó qué impuestos tienen vencimiento en abril 2026: las fechas que no hay que olvidar
5 de Abril de 2026 | 09:13

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer el calendario de vencimientos impositivos correspondiente a abril de 2026, con una serie de fechas clave que deberán tener en cuenta tanto contribuyentes individuales como empresas para evitar multas e intereses.

El cronograma incluye las principales obligaciones del sistema tributario argentino. Entre los tributos más relevantes que deben abonarse durante el mes se encuentran el Monotributo, el IVA, los aportes de autónomos, las cargas sociales de empleadores y distintos regímenes de retención y percepción.

Estos vencimientos forman parte del esquema mensual que organiza el organismo, donde cada obligación se distribuye según el tipo de impuesto y la terminación del CUIT.

ARCA: las fechas más importantes

Uno de los pagos más importantes es el del monotributo, que mantiene una fecha unificada para todos los contribuyentes: vence el 20 de abril.

En tanto, el IVA se abona de forma escalonada en la tercera semana del mes, generalmente entre el 20 y el 24 de abril, dependiendo del número de CUIT.

Por su parte, los trabajadores autónomos deben cumplir con sus aportes en los primeros días hábiles: entre el 6 y el 8 de abril según terminación de CUIT.

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Las obligaciones de empleadores, vinculadas a cargas sociales y declaraciones juradas, se concentran en la segunda semana del mes, con vencimientos entre el 9 y el 13 de abril.

También figuran compromisos para el personal de casas particulares, con pagos obligatorios el 10 de abril, además de otras fechas complementarias para aportes voluntarios.

Otros vencimientos a tener en cuenta

Durante la segunda quincena se suman los anticipos de impuestos como Ganancias y Bienes Personales, junto con regímenes informativos y presentaciones específicas para empresas.

Además, en la primera semana del mes se concentran vencimientos vinculados a retenciones de IVA y Ganancias, así como distintos sistemas informativos utilizados por determinados sectores económicos.

Un calendario organizado por CUIT

El esquema de ARCA se basa en la terminación del CUIT para distribuir los vencimientos a lo largo del mes. Esto permite evitar la concentración de pagos en un solo día y ordenar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En este contexto, el organismo recomienda revisar periódicamente el calendario oficial y anticiparse a cada vencimiento. Cumplir en tiempo y forma no solo evita sanciones, sino que también facilita la gestión administrativa de los contribuyentes en un sistema cada vez más digitalizado.

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