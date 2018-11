“Necesitamos ganar dos seguidos, y por otro lado, no perder dos partidos seguidos”

El técnico aseguró que a estos equipos tan duros como Racing, “es mejor enfrentarlos de local”. Y remató: “necesitamos ganar”

El técnico de Gimnasia, Pedro Troglio, brindó en el mediodía de ayer una conferencia de prensa en Estancia Chica donde más allá de confirmar el equipo, habló del torneo que viene haciendo el Lobo, el rival de turno, y no dejó pasar la oportunidad de referirse a la semifinal de Copa Argentina con River.

Pero el DT albiazul comenzó confirmando situaciones futbolísticas de cara al compromiso de mañana frente a Racing. “El equipo está confirmado, con los regresos de Oreja y Silva para el once titular. Después buscaremos darle una chance a Bolívar en el banco, ya que trabajó muy bien”, contó.

A la hora de la conferencia, aún no se sabía que Gonzalo Piovi no iba a poder jugar, por ello Troglio no habló del tema. Ante esto, quien entrará también será el juvenil Germán Guiffrey.

Pero volviendo a la charla de técnico con la prensa en Abasto, sobre el rival comentó, “equipos como Racing, que es durísimo, siempre es mejor enfrentarlos de local. Nosotros tenemos un plus jugando de local, así que a estos rivales mejor enfrentarlos en casa”, reflexionó el DT.

“El objetivo es sacar 6 de 6”

Gimnasia viene de un muy flojo partido ante Belgrano y deberá mejorar para estar a la altura del líder del torneo. “Hay cosas que corregir, pero este equipo desde lo mental no está mal. Tenemos que aprovechar las chances que tenemos. Enfrente tendremos un equipo durísimo, con grandes jugadores, va a ser un partido muy complicado. Ellos tienen ungran manejo de pelota. Los equipos del Chacho Coudet son intensos, rápidos, pero tenemos esperanzas y sueños de sumar, necesitamos sumar”, comentó el DT, quien no dudó en agregar, “el objetivo es sacar 6 de 6. Más aún siendo locales. Después cuando termine veremos cómo estamos, pero necesitamos ganar dos seguidos y por otro lado necesitamos no perder dos partidos seguidos. El otro día Belgrano nos devolvió una realidad difícil, ahora tenemos que concentrarnos en salir de esa zona”, expresó.

Cuando se refirió a sacar los “6 de 6”, el técnico tiene en cuenta que tras jugar mañana con la Academia, después llegará al Bosque San Martín de San Juan.

Más adelante, Peter continuó diciendo, “es muy difícil jugar con la adrenalina y la ansiedad con la que jugamos. Lo mental es muy difícil de manejar, y este es un partido que necesitamos lo mejor de nosotros. Hay que jugar tranquilos, porque desde la tranquilidad se puede expresar mucho mejor, pero a veces el nerviosismo a partir de un gol en contra afecta. Siempre tenemos un plus jugando de local, de visitante se complica con la gente y los árbitros”, aclaró.

Vale recordar, que en sus últimas dos presentaciones en el Bosque, Gimnasia ha obtenido dos triunfos ante Boca y Godoy Cruz.

el BALANCE DE SU PROCESO

En un momento de la charla el entrenador Tripero hizo un análisis de lo que lleva su proceso, contanto los 11 partidos de la Súperliga y los 4 que lleva jugados en la Copa Argentina.

“En el análisis, en 15 partidos hemos tenidos 3 partidos malos, otros muy buenos y otros regulares”, comenzó diciendo. “Los tres muy malos fueron con Central Córdoba de Santiago del Estero, el de Vélez y el de Belgrano. Pero podía pasarnos, nunca creímos que nos iba a ir excelente bien. Nadie se transforma en un súper equipo en días”, afirmó Pedro, quien remató el tema diciendo, “Boca armó el plantel con 130 millones y sin embargo perdió con nosotros. Si le pasó a ellos, porqué no nos puede pasar a nosotros”, se preguntó.

“En la previa de lo que nos jugábamos, hacer el 48% de los puntos en la Súperliga, es discreto. Estar en la semifinal de Copa Argentina es muy bueno”, dijo Troglio.

“Estoy contento con la sede de la copa argentina”

Finalmente, el técnico se refirió al partido con River de semifinal de Copa Argentina, el 28 de noviembre en Mar del Plata.

“Estoy contento con la sede que me tocó para la Copa, después en cuanto a la fecha, me hubiese gustado jugar la semifinal en fecha FIFA, y ahora jugamos después de la Copa Libertadores. Igual ya está, está estipulado así” dijo.

Cuando se habló de jugar en Salta, Troglio había dicho que prefería un lugar más cerca para que los hinchas puedan concurrir al partido. Por eso celebró que la sede fuese Mardel: “Así muchos hinchas van a poder acercarse”.

Cuando se le preguntó qué le convenía teniendo en cuenta que enfrentarán al Millo luego que los de Gallardo disputen la final de la Copa Libertadores ante Boca, “me conviene un River que no ponga a ningún jugador de los que tiene...”, dijo sonriendo, y remató, “el estado de ánimo según como les vaya capáz puede influir...”, terminó diciendo el técnico gimnasista.

Pedro Troglio Director técnico de Gimnasia