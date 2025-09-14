Domingo muy húmedo pero soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el cierre del fin de semana, que podría tener precipitaciones.
Escuchar esta nota
Aguardando por la llegada de la primavera, el fin de semana en La Plata y alrededores cierra con temperaturas agradables y buen tiempo, pero podría tener algunas precipitaciones, como ocurrió el sábado por la noche.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un domingo con lluvias aisladas en la madrugada, pero mejorando desde la mañana con cielo mayormente nublado para el resto de la jornada.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.
Para la nueva semana, el lunes se espera con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche. El termómetro rondará entre 13 y 20 grados.
El martes tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 10 grados y una máxima de 20.
