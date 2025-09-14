Tragedia en la Ruta 215 que conecta La Plata con Brandsen: un joven murió y otro pelea por su vida

Un trágico accidente sacudió a las afueras de nuestra Región en las últimas horas, cuando un joven de 27 años murió luego de que la Ford EcoSport en la que viajaba junto a dos amigos despistara y volcara a la vera de la ruta 215, que conecta las localidades de La Plata con Brandsen.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que el auto involucrado fue una camioneta marca Ford modelo EcoSport, que circulaba en sentido La Plata – Brandsen y, por causas que aún se investigan, perdió el control y volcó. En el lugar trabajaron los bomberos voluntarios de Brandsen y el SAME, que trasladó de urgencia a tres jóvenes al Hospital Municipal Francisco Caram.

En tanto, horas más tarde, se confirmó la peor noticia: el fallecimiento de Joaquín Daguerre, un joven deportista de 27 años oriundo de Brandsen, muy querido en el ambiente futbolero local.

Según se supo también por medios locales, Daguerre se desempeñaba como preparador físico y actualmente dirigía las categorías 2015 y 2016 de Estrella del Sur, que recientemente se consagraron campeonas. En 2023 integró el cuerpo técnico de la Primera División de ese club que logró el histórico ascenso a la Primera C. Además, en 2024 fue preparador físico de la Primera de El Porvenir, equipo que se coronó campeón y ascendió a la Primera D.

En ese sentido, el trágico accidente también involucró a otros dos jóvenes: uno de ellos identificado como Juanse Daguerre, quien fue derivado a un hospital de La Plata, donde fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado, el segundo herido y conductor del vehículo, Cristian Rodas permanece en estado delicado y, tras ser estabilizado en el hospital municipal de Brandsen, fue trasladado al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner, en la ciudad de Cañuelas.

Por último, la comunidad de Brandsen y el club Estrella del Sur, atraviesan horas de profundo dolor por la pérdida de Joaquín, a quien se recordará por su pasión, compromiso y calidad humana.