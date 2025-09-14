Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de hoy domingo en EL DIA

Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
Escuchar esta nota
El Súper Cartonazo de diario EL DIA ya se juega por un pozo de 2.000.000 de pesos, en medio de la expectativa por el auto. El nuevo premio millonario se formó porque quedó vacante la jugada de esta semana, por lo que al 1.000.000 de pesos que no tuvo ganadores se suma, como cada semana, otro millón. El jueves salió la tarjeta y desde el viernes salen los números.
Los números que salieron hoy con la edición impresa de EL DIA:
Para ganar se necesita sumar los 15 aciertos. Todos los jueves se entregan los cartones y desde el viernes se publican los números que los lectores tienen que cotejar con sus tarjetas.
Los números que se publican van del 00 al 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una. Además de publicarse en la edición impresa de EL DIA se pueden consultar en eldia.com y se difunden el mismo día de su publicación por la radio La 99.1 de La Plata.
Si hay más de un ganador, el pozo se reparte en partes iguales.
El úñtimo pozo que se entregó marcó un récord: 10.000.000 de pesos. Tuvo dos ganadores y cada uno obtuvo 5.000.000 de pesos.
Betiana Díaz, empleada, quien vive en el barrio El Mondongo fue una de las ganadoras. Tiene 45 años y dijo que es la primera vez que gana un premio.
Ariel Sixto, de 55 años, de Ensenada, f ue el otro ganador del pozo récord del Súper Cartonazo de EL DIA. El lector contó: “nunca gané ni una rifa. Yo tengo una profesión en donde somos pocos, muy pocos: soy calesitero”.
“Una cosa es soñarlo y otra ganarlo. Todavía estamos asombrados”, dijo el calesitero de Ensenada.
Cabe decir que el ganador del Súper Cartonazo si se presenta con el cartón con los quince aciertos y cinco cupones distintos que se publican los domingos en el diario EL DIA, además del premio semanal, se gana un auto 0 kilómetro. U optar por 20.000.000 de pesos.
Vale aclarar que en caso de haber más de un ganador y que todos presenten el cartón con los quince aciertos más los cinco cupones que se entrega cada domingo, el premio será de 20.000.000 de pesos y se repartirá en partes iguales entre los ganadores de esa semana.
El auto es un Renault cero kilómetro, modelo Kwid Zen 1.0 L. Incluye gastos de patentamiento pero no incluye flete, ni seguros ni impuestos.
Cabe indicar que los cupones que se publican los domingos en EL DIA están numerados, no se tienen que llevar a ninguna parte, por lo que los lectores deben guardarlos (hasta tener 5) para presentarlos en caso de ganar el premio con los quince aciertos necesarios para el juego tradicional.
Por otra parte, el Súper Cartonazo seguirá creciendo el próximo mes. Desde el 2 de octubre se implementará el premio de línea de 300.000 pesos por semana a dividir entre todas las líneas ganadoras de la semana. Es decir, si hay más de un ganador, ese pozo se reparte en partes iguales.
Se aclara que el premio de línea no es acumulable si queda vacante.
