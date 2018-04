Cómo se originó la tarde de furia de Pablo Pérez

La tarde de furia de Pablo Pérez fue una de las notas salientes del partido que Boca terminó ganando agónicamente en la Bombonera sobre Talleres.

La tensión de los jugadores era notable durante todo el partido pero en el caso de Pérez se hizo más ostensible sobre el final del primer tiempo.

Luego de cometer un foul y discutir con el árbitro recibió la tarjeta amarilla y cuando se retiraba al descanso mientras bajaba las escaleras que conducen a los camarines un plateista desaforado lo recriminó: "No podés hacer eso boludo", remitiéndose a un foul cometido por Pérez y las posteriores protestas.

En ese mismo momento también hubo reproches por el bajo nivel contra River utilizando agravios mayores.

En el complemento Pérez no tuvo una buena actuación pero en una de las últimas jugadas del partido marcó el gol de la victoria y festejó con una andanada de insultos sin destinatarios evidentes aunque posteriormente reconoció que fueron para el hincha que lo agredió en el entretiempo.

"Me arrepiento porque sale en todos lados, en el momento no me di cuenta, sale un insulto en la TV y creo que no corresponde... Estuvo desubicado pero espero que el mensaje no se malinterprete porque no fue para toda la cancha", explicó Pérez después del partido.