Hay lío en la Conmebol entre "Chiqui" Tapia y Baldassi

Claudio Tapia, recientemente electo como vicepresidente e la Conmebol, quiere sacar a Héctor Baldassi de la Comisión de Arbitrajes de esa institución y quiere ubicar en su lugar a Horacio Elizondo.

Enterado de esto, el ex árbitro cordobés salió con los tapones de punta: "No tengo idea por qué Tapia y Angelici me quieren voltear de la Conmebol", dijo Baldassi quien ademàs agregó que "El único que me puede pedir la renuncia es Alejandro Domínguez. Yo estoy muy tranquilo", tiró el diputado nacional.

Baldassi habló poco tiempo después que "Chiqui" Tapia declarara en una entrevista radial que "Baldassi y Rodolfo Otero se van de la Conmebol y es una posibilidad que en su lugar vaya Horacio Elizondo".