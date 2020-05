D'Onofrio aclaró que River "no le hizo ninguna sugerencia" a Quintero para desalojar a Villa

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, desmintió hoy que el club le haya pedido al mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero que desalojara a su compatriota, el delantero de Boca Juniors Sebastián Villa, quien fue denunciado el martes por violencia de género por su ex pareja Daniela Cortés.

Luego de que tomara estado público la agresión, el futbolista "xeneize" abandonó la casa que compartía con Cortés en el barrio privado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning, y se hospedó dentro del mismo predio en la casa de Quintero, aunque una restricción de acercamiento establecida después lo obligó a marcharse a un departamento de Puerto Madero.

"El club no le ha hecho ninguna sugerencia a Juanfer Quintero. Cada persona se maneja de manera individual. No tengo nada para decir de la decisión individual que tenga cada uno", aclaró D'Onofrio en diálogo con Caracol Radio de Colombia.

"Nosotros no le dijimos nada a Juan Fernando Quintero. La decisión la tomo él. No he hablado con él", concluyó.