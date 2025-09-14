Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Temas |EL PRINT MÁS CLÁSICO SE TRANSFORMA PARA CONQUISTAR LA NUEVA TEMPORADA

Lunares a la vista: el estampado eterno que vuelve con fuerza

De los vestidos románticos a las siluetas urbanas y los guiños retro, es una figura estilística que nunca queda demodé. Este año regresa con propuestas audaces que la consagran como protagonista en el guardarropa

Lunares a la vista: el estampado eterno que vuelve con fuerza

Pantalon Beat It, tunica Beat It, cinturon Europe, anteojos Calamity y sandalia Save de Clara Ibarguren

14 de Septiembre de 2025 | 04:04
Edición impresa

Los lunares siempre han ocupado un lugar privilegiado en el imaginario de la moda. Elegantes, juguetones y versátiles, atraviesan épocas y estilos sin perder vigencia. Esta temporada, vuelven con un aire renovado, probando que lo clásico puede ser también tendencia de vanguardia.

En pasarelas internacionales, los diseñadores apostaron a reinterpretar el polka dot en múltiples versiones. Se vieron desde los tradicionales lunares blancos sobre fondo negro hasta combinaciones inesperadas en tonos vibrantes como fucsia, verde esmeralda o azul eléctrico. El resultado es un estampado que dialoga tanto con la nostalgia como con la modernidad.

Los vestidos maxi de gasa con lunares pequeños transmiten romanticismo y frescura, ideales para las jornadas soleadas. Por otro lado, las blusas con lunares XXL se convierten en piezas statement que actualizan un look de oficina o elevan un conjunto casual. El mix de tamaños dentro de una misma prenda —mini y maxi dots— también ganó protagonismo, generando un efecto gráfico llamativo y contemporáneo.

Los lunares además invitan al juego estilístico. Un pantalón de corte recto en blanco con lunares negros puede combinarse con una camisa lisa en tono pastel para un aire femenino y delicado. En contraste, un top de lunares en colores saturados junto con denim logra un estilo urbano y descontracturado.

Más allá de las prendas, el estampado se expande hacia los accesorios: pañuelos, carteras, zapatos y hasta lentes de sol adoptan puntos como detalle distintivo. Incluso en maquillaje, los polka dots han inspirado delineados artísticos y manicuras creativas que marcan tendencia en redes sociales.

Lo fascinante de esta estética es su carácter atemporal. Los lunares evocan glamour retro —desde las divas del cine clásico hasta el flamenco español— y al mismo tiempo se adaptan a un vestuario moderno. Son una prueba de que la moda no necesita reinventar desde cero: basta con resignificar lo icónico para volverlo relevante.

Esta primavera–verano, los lunares se consolidan como el estampado más versátil: románticos, atrevidos, sofisticados o divertidos, según cómo se los combine. Una invitación a dejarse llevar por los puntos y recordar que en la moda, lo eterno siempre encuentra la forma de renacer.

 

Multimedia

Fotos: <I> pinterest</I>

Pantalon Beat It, tunica Beat It, cinturon Europe, anteojos Calamity y sandalia Save de Clara Ibarguren

ENTERO ANDALUCIA de Adriana costantini

La reina Letizia, con estilo y sofisticación / web

INSTAGRAM @demodaboutique_pty

