Habilitan a un padre a no pagar la cuota alimentaria de su hijo para “no eternizar su ociosidad”

Un padre no tendrá que pagar la cuota alimentaria de su hijo, según se informó en las últimas horas. El hecho ocurrió en la ciudad de Vigo donde un chico de 20 años dejará de recibir la pensión de alimentos que obtenía mensualmente de su padre.

En julio de 2020, la sentencia de divorcio de sus padres fijó, entre otras cosas, que el progenitor debía abonarle 75 euros al mes en concepto de pensión de alimentos.

El chico no tenía ingresos y el juzgado de Primera Instancia consideró que había que darle tiempo para que se incorporase al mercado laboral.

La Audiencia Provincial de Pontevedra le ha dado ahora la razón. Le ha eximido de pagar esa mensualidad porque considera que, haciéndolo, lo que se consigue es eternizar su ociosidad.

El joven en cuestión abandonó los estudios en 2017 y había manifestado que no quería seguir estudiando. Sin embargo, tampoco había intentado incorporarse al mundo laboral. Ni siquiera estaba inscrito como demandante de empleo en el SEPE.

“Nosotros considerábamos que había tenido ya mucho tiempo para encauzar su vida. Él mismo manifestó en el juicio que no estaba llevando a cabo una búsqueda activa de empleo”, explica a NIUS Rocío Sío, la abogada del progenitor.

Siendo acreditados esos datos, los magistrados de la Audiencia consideran que existe una “absoluta falta de aprovechamiento y dedicación a los estudios del hijo, así como la absoluta desidia y desinterés del mismo en la búsqueda de alguna ocupación laboral, cuando no consta el menor impedimento o la más mínima motivación seria que pudiera eventualmente justificar su indolencia”.

En este caso, el propio hijo reconoció en el juicio que su padre lo llamaba por teléfono, pero que no le contestaba.

Incluso, que se habían encontrado en alguna ocasión por la calle y se había negado a hablar con él. “Dijo que simplemente no quería tener relación y que era por la crisis matrimonial. Pero la Audiencia lo que dice es que esa separación no es motivo para que el hijo no le hable al padre, porque realmente no había pasado nada, simplemente se había roto la pareja”, dijo al respecto.

