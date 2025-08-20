Para los medios paraguayos, si Cerro Porteño no le gana a Estudiantes "es un nuevo fracaso"

La mayor parte de la prensa de Paraguay apela a la historia y experiencia en Copa Libertadores que tiene Estudiantes, aunque declaran que sería "un nuevo fracaso" si hoy Cerro Porteño no pasa. Aunque la atención está principalmente en Libertad que visita a River, hay total respeto por el León aunque lo tildan de "candidato". Y no por cábalas...

La contratapa de ABC dice "La Plata" u otro fracaso, como título anunciando el partido de esta tarde noche. Aunque con el error indicando que va a ser en el Estadio Único cuando en realidad es en UNO, para el medio paraguayo "la exigencia es evitar un nuevo fracaso".

Para Versus, la edición deportiva de La Nación, Cerro Porteño se presenta en La Plata con todas las quinielas en contra. "No hay secretos, el conjunto 'Pincha', campeón de la Libertadores en 1968, 1969, 1970 y 2009, es el gran candidato", indicaron.

Y por su parte D10 tituló "Se juega todo". Es el único medio que ve con posibilidades de revancha, aunque todos destacando "al tradicional e histórico de la Libertadores, tetracampeón".

Cerro ganó dos partidos jugados en Argentina, empató cuatro y perdió siete en su historia copera. El último triunfo en el país fue en 2006, contra Rosario Central.