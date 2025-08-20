Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Fentanilo contaminado: quiénes eran los 8 pacientes que murieron por "nexo causal" en el hospital Italiano de La Plata

Fentanilo contaminado: quiénes eran los 8 pacientes que murieron por "nexo causal" en el hospital Italiano de La Plata
20 de Agosto de 2025 | 10:29

Escuchar esta nota

En una revelación que sacude a la comunidad platense, el Cuerpo Médico Forense entregó un informe al juez federal Ernesto Kreplak en el que detalla -en torno a 28 páginas- cómo el uso de fentanilo contaminado fue un factor decisivo en la muerte de al menos doce personas, ocho de ellas pacientes del Hospital Italiano de La Plata. 

Como se recordará el análisis forense se centró en veinte casos iniciales, encontrando en doce de ellos un "nexo concausal" entre la infección bacteriana y el deceso. Esto significa que la presencia de bacterias en el fentanilo suministrado por el laboratorio HLB Pharma agravó críticamente cuadros clínicos ya complejos, empujándolos hacia un desenlace fatal. 

De esos doce casos con nexo concausal, ocho corresponden a pacientes que estaban internados en el Hospital Italiano de nuestra ciudad. El documento confirma que, aunque estos pacientes presentaban otras comorbilidades, su evolución clínica se vio severamente comprometida por las infecciones. 

El informe nombra a los ocho pacientes fallecidos en La Plata en los que se probó este nexo concausal: Néstor Gabriel Carri, Luis Eduardo Zabala, Celia Noemí Hernández, Luis Miguel Martínez, Héctor Alfredo Padín, Ludmila Angélica Paz, Stella Maris Saddemi y Renato Nicolini

Un noveno caso en el centro médico de la Ciudad, el de Silvina Paola Stella, fue clasificado con un "nexo causal fortuito". En este caso, la infección estuvo presente, pero los peritos determinaron que coexistían otras condiciones que por sí solas podían haber provocado la muerte, por lo que la infección no fue considerada la causa directa. 

El informe forense se suma a los estudios previos del Instituto Malbrán, que ya habían identificado bacterias como Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae en las ampollas del medicamento.  

La combinación de ambos peritajes proporciona al Juzgado Federal Nº 3 que entiende en el caso la base necesaria para investigar y exigir responsabilidades.  

Las pesquisas no solo apuntan al laboratorio productor, sino que también se extienden a los organismos de control, como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

Pericias clave

Las dos pericias serán fundamentales ya que, de este modo y dependiendo del resultado, el juez Kreplak podría imputar a Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios sospechados, y a todo su equipo. 

Un documento al que accedió la prensa informaba que una comisión de la ANMAT había detectado numerosas irregularidades en el laboratorio Ramallo hasta seis días antes de que comiencen a elaborar el fentanilo. 

En la inspección realizada en el establecimiento entre el 28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024 “fueron detectadas deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores en la Gestión del Sistema de Calidad Farmacéutico (Validación de procesos, documentación, entre otros) en Producción, en Recursos Humanos, en Depósitos, en Control de Calidad, entre otros”. 

Allí, según esclarece el escrito, “los incumplimientos comprometen la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados”, dando a entender el escenario de gravedad que había en los laboratorios y que anticipaba lo que iba a ocurrir. 

Aun así, la presentación formal de dicho operativo fue anunciada en febrero de este año, momento en el que el opioide ya había sido colocado en miles de pacientes. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

El escándalo del año: Gime Accardi confesó la infidelidad pero negó que Andrés Gil haya sido su amante

Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata

Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 

Cristina no deberá pagar $22.300 millones

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
Últimas noticias de Policiales

Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro

La viuda negra que se llevó hasta las armas de su víctima y había caído presa por otro robo

“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

Deportes
Para los medios paraguayos, si Cerro Porteño no le gana a Estudiantes "es un nuevo fracaso"
Mastantuono, con trato estelar: cuál es y cuánto vale el lujoso auto que le regaló el Real Madrid
Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV
“La motivación es más fuerte que los nervios”
Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios
Espectáculos
No fue: la historia de la pareja perfecta sin final feliz
Gime Accardi, reincidente: los detalles de la infidelidad que Nico Vázquez ya le había perdonado en 2018
Pampita confesó todo sobre su reconciliación con Martín Pepa: “El amor hizo que volviéramos"
Habló Tania, la azafata vinculada a Martín Demichelis en la separación de Evangelina Anderson: "Me gustaba, nos vimos en un hotel"
La nueva y polémica entrega de los Martín Fierro: los detalles
La Ciudad
Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 
Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias
Cuenta DNI activó un descuento en un supermercado de La Plata este miércoles 20 de agosto
La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día
¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Información General
A 85 años del asesinato de León Trotsky: un espía, la orden de Stalin y el pico clavado en el cráneo
Día Mundial de la Papa Frita: la disputa por su origen y cuál es el mejor punto de cocción
Reducir consumos: lo hace el 80% de los argentinos
El gasto en servicios públicos disminuye en agosto
Controladores aéreos confirmaron un paro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla